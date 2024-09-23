23 сентября 2024, 18:21

Подмосковных экспортеров пригласили на вебинар по выходу на рынок Узбекистана

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Российский экспортный центр проведет вебинар «Конкурентная среда и особенности рынка Узбекистана для российских экспортеров». В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что встреча состоится 24 сентября в 10:00.

Чтобы присоединиться к вебинару, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Руководитель представительства РЭЦ в Узбекистане Павел Буханов расскажет о текущей ситуации в торговых отношениях между странами и поделится перспективными направлениями экспорта.

Участники смогут задать вопросы и обсудить возможности выхода на узбекский рынок. В ведомстве отметили, что региональная продукция экспортируется в более чем 90 стран.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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Экспорт Бизнес
23 сентября 2024, 18:21
Юные танцоры из Дмитрова завоевали гран-при всероссийского конкурса в Москве
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Танцевальные коллективы «Драйв» и «Импульс» из Дмитрова приняли участие во всероссийском конкурсе искусств и творчества «Звезды светят в Москве». Они стали лауреатами первой и второй степеней.

«Звезды светят в Москве» - это масштабный многожанровый фестиваль-конкурс музыкально-песенного и танцевального творчества. На него заявляются талантливые исполнители из России и стран СНГ.

Танцевальный коллектив «Драйв» Костинского сельского Дома культуры стал лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный танец». Ребята исполнили номер «Стиляги». Танцоры «Импульса» стали вторыми с номером «Вера» в той же номинации.

Оба коллектива удостоили гран-при всероссийского конкурса, а руководителю Юлии Хлоповой вручили благодарственное письмо от организаторов конкурса.

Отметим, творческое состязание «Звезды светят в Москве» прошло в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры России, Союза национального культурного достояния и наследия наших народов «Живые традиции» и Продюсерского центра музыкальных и танцевальных жанров «Лучший».

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Нацпроекты Дмитров конкурсы
23 сентября 2024, 17:36
Волонтеры в Лосино-Петровском помогут пенсионерам на акции «Добрые дела»
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Пенсионерка из Лосино-Петровского обратилась за помощью в местное отделение партии «Единая Россия». В рамках акции «Добрые дела» волонтеры помогли пожилой женщине с бытовыми проблемами.

Пенсионерка рассказала партийцам, что по состоянию здоровья не может решить некоторые бытовые проблемы. Так, женщина пожаловалась на протечку крыши и попросила помочь с мытьем окон. Активисты партии «Единая Россия», молодогвардейцы и участники сообщества «Волонтеры Подмосковья» в рамках акции «Добрые дела» в тот же день выполнили все работы по дому.

«Мы понимаем, что пожилым людям особенно тяжело справляться с бытовыми вопросами, поэтому готовы прийти им на помощь в любое время», - подчеркнул исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

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Пенсионеры Депутаты Лосино-Петровский «Единая Россия»
23 сентября 2024, 16:05
Ветеран боевых действий из Дмитрова провел урок мужества в инженерной школе
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Член Дмитровского отделения ветеранов «Боевое братство» Вячеслав Елисеев — офицер спецподразделения. Он провел урок мужества для учеников 6 и 11 классов Инженерной школы.

Вячеслав Елисеев провел урок мужества на тему «Солдат войны не выбирает».

«Мы уверены, что эти уроки вдохновят детей на патриотизм, ответственность и уважение к истории своей родины. Благодарим Вячеслава Елисеева за его неравнодушие и готовность делиться своими знаниями и опытом!» - подвела итог урока директор школы Наталья Бражникова.

Вячеслав Васильевич, уйдя в отставку, продолжает вести активный образ жизни. Он встречается с молодежью и ветеранами, пишет и исполняет песни.

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Ветераны Дмитров
23 сентября 2024, 16:04
Лекцию о возведении Елисаветинского храма прочитали в Дмитрове
Дмитровское благочиние
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В Елисаветинском храмемитрополита Киевского Владимира Богоявленского, который освящал его в 1898 и был расстрелян большевиками в 1918 году.

В Елисаветинском храме , который располагается на территории Дмитровского кремля, прошел престольный праздник. Прихожанам прочитали лекцию и рассказали про митрополита Киевского Владимира Богоявленского, который освящал его в 1898 и был расстрелян большевиками в 1918 году.

Торжественное богослужение возглавил благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз. Ему помогали настоятель храма иерей Вадим Кульвановский и клирики Успенского кафедрального собора. Они провели литургию и крестный ход, а после благочинный поздравил прихожан.

Праздничная трапеза и лекция прошли при поддержке заместителя генерального директора по научной работе музея-заповедника «Дмитровский кремль» Романа Сунгурова. Настоятель храма иерей Вадим Кульвановский рассказал об истории святыни. Церковь построили по инициативе Елизаветы Семеновны Ляминой - владелицы фабрики Покровской мануфактуры в Яхроме.

«Традиционно в храме собираются многочисленные прихожане на праздничные богослужения и лекции, рассказывающие об истории православных праздников, а также сложных судьбах священнослужителей», - рассказал благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз.

Настоятель поведал об истории митрополита Владимира, который осветил церковь 26 сентября 1898 года в честь праведной Елисаветы - матери святого пророка, предтечи и крестителя Спасова Иоанна.

Прихожанам показали фильм о его биографии. Они узнали, что он был убит солдатами в Киево-Печерской Лавре в январе 1918 года.

Святыня стала тюремной церковью до 1925 года. Советские власти решили ее закрыть и переделать в клуб, потом - под склад.

Интерьер был полностью утрачен. Ее отреставрировали только в 2000-х годах, когда передали Русской Православной Церкви, а первое богослужение состоялось 18 сентября 2023 года.

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Праздники Дмитров

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