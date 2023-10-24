Подмосковных ДТП с участием диких животных стало в 5 раз меньше в октябре

По словам главы Минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова, из-за ухудшения погоды на дорогах стали реже встречаться лоси.

«Так, специалистами Госохотнадзора в пределах области в сентябре этого года было зафиксировано 37 дорожно-транспортных происшествий с участием сохатых, а в течение октября - только семь», - сказал он.

Как отметили в Госохотнадзоре, лоси стали спокойнее и реже выходят на дороги из-за снижения активности кровососущих насекомых. Тем не менее, водителям советуют быть бдительными на дорогах у лесных массивов из-за сезонного снижения видимости.

В ведомстве также напомнили, что в сентябре было несколько случаев захода лосей в крупные города. Всех животных удалось спасти и вывести в естественную среду обитания.

«В случае встречи с животными в населенных пунктах или прилегающей к ним территории следует обратить особое внимание на то, что лоси, если их не беспокоить, ведут себя спокойно и неагрессивно. Во избежание трагических последствий просим не тревожить животных фотографированием и резкими звуками, не подходите к ним и не пытайтесь самолично прогнать их с той территории, где они находятся. Если копытные находятся в движении, необходимо отойти в сторону и дать им пройти», - отметил Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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