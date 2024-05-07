Подмосковных архитекторов пригласили на международную выставку

Временные ограничения движения введут в шести городских округах Московской области с 9 по 12 мая. Соответствующее решение связано с празднованием Дня Победы.

9 мая движение будет ограничено в городах Красногорск, Бронницы, Серебряные Пруды, Фрязино и Чехов. Объезд перекрытий возможен по улично-дорожной сети этих городов.

В Чехове движение будет ограничено с 08:00 до 23:00 на Советской площади, включая участок улицы Чехова от дома № 79к4 до пересечения с улицей Московской. В Бронницах праздничные мероприятия пройдут на площади имени Героя Советского Союза Н. А. Тимофеева. Движение транспорта по улице Советской будет ограничено с 8:00 до 14:00 во время возложения цветов к Мемориалу Славы, а также с 20:00 до 22:30 для проведения праздничного концерта и салюта.

В Серебряных Прудах движение ограничат по улице Первомайской от здания магазина «Детский мир» до административного здания (дом 3) с 10:00 до окончания мероприятий; по улице 8 Марта (от перекрестка с улицей Большой Луговой до перекрестка с улицей Советской) и по улице Школьной (от перекрестка с улицей 50 лет ВЛКСМ до улицы 8 Марта) с 18:00 до окончания мероприятий. Во Фрязино 9 мая планируется памятный автопробег по улице Полевая с пересечением Проспекта Мира. В связи с этим с 11:00 до 13:00 будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств.

В Красногорском округе планируется временное ограничение движения автотранспорта в деревне Нефедьево с 10:00 до 11:00 неподалеку от мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» от дома 15 до дома 21. Также в городе Красногорске временно ограничит движение на Пенягинском шоссе 12 мая с 08:00 до 17:00 часов во время проведения церковного праздника «Красная горка» - движение будет перекрыто на участке от Пенягинского кладбища до улицы Знаменской.

Кроме того, 12 мая с 9:00 до 15:00 на время велозаезда GRAN FONDO RUSSIA в Лотошние будет перекрыто движение транспорта на участке дороги «Лотошино - Гаврилово - Сологино - Воробьево - Орешково».

«Призываем водителей быть предельно внимательными, планировать свой маршрут заранее и соблюдать правила дорожного движения!» - подчеркнули в Минтрансе Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

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