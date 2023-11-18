18 ноября 2023, 13:14

Подмосковные заказчики начали использовать «Пик ЕАСУЗ» для определения начальной цены контрактов

Главное контрольное управление Московской области
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Заказчики Московской области используют функционал портала исполнения контрактов «Пик ЕАСУЗ» для определения начальной цены контрактов. Об этом сообщили в Мособлконтроле.

«В рамках развития системы портала исполнения контрактов был оптимизирован расчет стоимости начальной (максимальной) цены контрактов проектно-сметным методом», - добавили в ведомстве.

Доработка позволит более рассчитать стоимость работы последнего года исполнения контракта. Это сократит долю дополнительных трат.

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18 ноября 2023, 13:31
Международный день слепых отметили в городском округе Пушкинский
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В городском округе Пушкинский слабовидящих людей поздравили с Международным днем слепых. Мероприятие провели во Дворце культуры Красноармейска.

Денис и Никита Егоровы в отличие от большинства сверстников занимаются спортом. 15 лет назад они пришли в секцию по футболу для слепых. Теперь защищают честь страны в сборной России.

«Это активность. Это ощущение того, что ты причастен к чему-то масштабному, к чему-то большому. Так как у нас командный вид спорта, то еще и ответственность не только за себя, но и за ребят, всех партнеров по команде. Это дает и мотивацию», - сообщила пара.

Чтобы незрячий человек не чувствовал себя изгоем, в городском округе Пушкинский делается многое.

«Мы оказываем всяческую реабилитацию проводим. У нас есть медицинские услуги, психологические услуги, творческие направления, все виды арт-терапии. Поэтому всецело стараемся всесторонне развивать нишу реабилитацию, помогать всем тем, кто в этом нуждается», - сообщил директор ГБУСО МО «КЦСОиР „Пушкинский“» Артем Савин.

Перед началом концерта со сцены звучали приветственные слова, гости выражали благодарность всем людям, которые бескорыстно помогают в реабилитации слабовидящих и лиц с ограниченными возможностями здоровья. А активным членам общества вручили благодарственные письма и подарки.

«Эта дата призвана напомнить нам, призвать оглянуться, посмотреть по сторонам и увидеть рядом с собой людей, которые нуждаются в нашей помощи. В Московской области, на сегодняшний день, проживает таких людей более восьми тысяч с инвалидностью по зрению. Это тотально слепые люди. Люди, которые видят очень плохо», - заявила представитель министерства социального развития Московской области Марина Смирнова.

Участники мероприятия могли принять участие в различных мастер-классах, потанцевать под любимые мелодии, сделать памятные фотографии в специально оборудованной фото зоне. Концерт и подарки для всех гостей стали прекрасным завершением праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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18 ноября 2023, 13:06
Этнокультурный фестиваль в Коломне собрал более 100 человек со всей России
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В Коломне проходит всероссийский молодежный этнокультурный фестиваль-лаборатория «Время традиций». На него приехали более 100 молодых людей из 30 регионов страны.

Такие кружева в конце 19-м века украшали наряды девушек из Рязанской области. Сейчас их можно найти в фондах музея и у Натальи Клопковой. Восемь лет она училась плетению кружева, изучала историю и особенности русских костюмов. Здесь каждая деталь пришита не просто так.

«Рубаха называется хранцузская - на французский манер, потому что в горох. Рубаха с палетами - это значит, что женщина замужем», - рассказала ведущий методист Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Наталья Клопкова.

За четыре дня участники успеют посетить творческие дискуссии, поучаствовать в мастер-классах, познакомится с методами сохранения и популяризации фольклора.

«Это самые разные мероприятия обучающие - мастер-классы по проектированию, по работе с творческими коллективами, проводятся ДПИ и ремесла, то есть самые разные жанры и направления народного творчества и культурно-досуговой деятельности», - заявила координатор проекта «Время традиций» Мария Якунькина.

Украшением фестиваля станут концертные программы. Жители Коломны увидят выступления якутского студенческого театр, исполнителей из Бурятии, Республики Коми, Псковской области, Москвы. А студия «Театр образа» из Иванова привезла оригинальные коллекции костюмов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Фестивали
18 ноября 2023, 12:51
Предприниматели Подмосковья получили 42,3 миллиарда рублей по Национальной гарантийной системе в этом году
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С начала года предприниматели Московской области получили 42,3 миллиарда рублей в рамках Национальной гарантийной системе. Поддержка реализуется благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«За девять месяцев этого года предприниматели Московской области получили гарантии и поручительства на общую сумму 14,7 млрд рублей. Это позволило бизнесу взять кредиты на 42,3 млрд рублей. Всего такой поддержкой воспользовались свыше 1,3тысячи субъектов МСП Подмосковья», - заявила Зиновьева.

По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, большинство регионов наращивают финансовую поддержку. Среди лидеров оказались Карачаево-Черкесская Республика - прирост почти 400%, Чеченская Республика и Республика Карелия - более 190%, Магаданская область и Республика Калмыкия - более 170%.

Общий объем финансовой поддержки в рамках НГС с начала 2023 года вырос на 57%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в «цифру» еще 30 госуслуг.

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Бизнес
18 ноября 2023, 12:37
Капремонт четвертого корпуса детского сада № 7 завершили в городском округе Лосино-Петровский
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В Лосино-Петровском городском округе завершили капитальный ремонт четвертого корпуса детского сада № 7 «Солнышко». Здание построили в 1988 году. Впервые за 35 лет здесь капитально освежили все: от кровли до коммуникаций. Например, в дошкольном учреждении появились теплые полы и дополнительные камеры системы «Безопасный регион».

«Сейчас, конечно, все современное, красивое, новое, яркое очень. Даже на территорию заходишь и уже чувствуешь, сам фасад, все красиво, ярко, жизненно так. Даже ребенок говорит: мама, это не мой сад. Хотя ждали возвращения именно в этот сад», - сообщила мама воспитанника Анастасия Фещенко.

В здании полностью заменили кровлю, утеплили стены и покрасили фасад, обновили инженерные коммуникации. Капитально отремонтировали все помещения, приобрели оборудование и мебель. Это одно из самых больших учреждений дошкольного образования округа - в нем 12 групп. Детский сад рассчитан на 320 посещений.

«Теперь мы открываемся. Детский садик также будет функционировать, развиваться. У нас много есть для развития и в воспитании детей, и дополнительное образование, и кружки дополнительного образования, где детки получают дополнительную подготовку к школе, рисуют, занимаются танцами, спортом», - сообщила заведующая детсадом Татьяна Шилова.

Специалисты завершают благоустройство территории. А чтобы на детских площадках было чисто даже поздней осенью, они постелили рулонный газон. Саму территорию огородили новым забором.

«За этот сад я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить губернатора Андрея Воробьева , потому что основные средства все равно из регионального бюджета. Коллег из минстроя - неусыпный пристальный надзор над нами, над нашими темпами», - заявил глава округа Сергей Джеглав.

Средства на капитальный ремонт выделили по программе «Образование Подмосковья», также финансировали из местного бюджета. Глава округа угостил детей сладкими подарками от местного производителя и передал для них игрушки.

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Лосино-Петровский

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