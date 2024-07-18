Подмосковные врачи спасли сбитого машиной ребенка на питбайке

По результатам всех проведенных диагностических процедур, специалистами из МОДКТОБ был поставлен диагноз - раны голени с повреждением четырехглавой мышцы бедра. Специалисты приняли решение о незамедлительной операции.

Один из врачей-травматологов-ортопедов МОДКТОБ Кукуева Джамиля Муратхатовна рассказала, что была выполнена первичная хирургическая обработка раны, удалены все некротические ткани.

«К счастью, неврологических и сосудистых повреждений не выявлено», - добавила специалист.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы для амбулаторного лечения на дому. Для него наступает период реабилитации.

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