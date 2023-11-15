Подмосковные врачи спасли ребенка после неудачного циркового трюка

Пациент выполнил трюк «колесо», что привело к деформации верхней конечности и болью в области локтевого сустава. После обследования врачи диагностировали задний вывих костей предплечья и перелом внутреннего надмыщелка плечевой кости со смещением.

«Данная патология может привести к ограничению движений конечности. По неотложным показаниям было выполнено вправление вывиха и оперативное лечение для устранения перелома», - рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области и главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Сейчас юный пациент чувствует себя хорошо, его уже перевели в амбулаторное отделение. Мальчику предстоит пройти курс реабилитации.

После полного восстановления несовершеннолетнего ждет повторная операция для удаления металлических конструкций.

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