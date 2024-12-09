Подмосковные врачи получили 230 участков по льготной программе с января

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, всего с начала действия программы земельные участки в безвозмездное пользование предоставили 2398 врачам. Из них 514 - в специализированных поселках для медиков.

Так, терапевт Игорь Рейтаров получил земельный участок в деревне Бутурлино в Серпухове. В сентябре этого года он зарегистрировал там свой дом. Свои сотки также получила фтизиатр Оксана Гагаркина и анестезиолог-реаниматолог Татьяна Новикова.

Получить поддержку могут медики 39 специальностей, которые работают в учреждениях здравоохранения Подмосковья не менее трех лет. Для этого нужно подать заявку в администрацию округа или через «Госуслуги».

Получить недвижимость в собственность можно через пять лет со дня предоставления в безвозмездное пользование.