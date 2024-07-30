30 июля 2024, 20:45

Подмосковные врачи напомнили об опасности обезвоживания у детей

ники детства
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Соблюдение оптимального питьевого режима играет ключевую роль в поддержании здоровья ребенка. Врачи НИКИ детства объяснили, какие последствия могут возникнуть при недостатке воды в организме, а также определили необходимые нормы потребления жидкости для детей в зависимости от возраста.

Главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ детства профессор Нисо Одинаева, отметила, что достаточное количество жидкости поддерживает объем крови и концентрацию необходимых питательных веществ. Для нормального функционирования организма, в частности, почек, детям рекомендуется потреблять около шести-восьми стаканов жидкости в день. Расчет для детей составляет 30-35 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела.

Она также подчеркнула, что дети не всегда осознают необходимость пить, поэтому важно предлагать им воду регулярно, но без насилия. Яркие бутылочки с изображением любимых персонажей, положительный пример взрослых и игривые объяснения важности воды могут помочь приучить детей к регулярному питью, особенно в период ОРВИ, во время летней жары или на спортивных тренировках.

Врач-нефролог и заведующий мобильным комплексом НИКИ детства Дмитрий Мухин предупредил, что низкий уровень потребления жидкости может привести к обезвоживанию. Он выделил три основные степени обезвоживания, которые родители должны уметь распознавать. К примеру, количество походов в туалет является важным показателем: в норме новорожденный мочится до 15-20 раз в сутки, дети в возрасте от 1 до 3 лет - около 10 раз, а дети от 3 до 5 лет - 7 раз в день. При обезвоживании количество мочеиспусканий уменьшается, и объем выделяемой мочи также становится меньше, подгузники могут оставаться сухими, что легко заметить внимательному родителю.

Также на обезвоживание могут указывать бледная и сухая кожа ребенка, плач без слез и запавшие глаза с синеватыми темными кругами. Вялое состояние, нежелание вставать с постели и отсутствие интереса к игре также служат тревожными признаками.

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Дети Здравоохранение Врачи
30 июля 2024, 20:32
Библиотеку поселка Фосфоритный в Воскресенске открыли после ремонта
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Библиотеку рабочего поселка Фосфоритный городского округа Воскресенск открыли для посетителей после ремонта. Помимо зала абонемента и читального зала здесь организовали класс для детских кружков и зал для проведения мероприятий.

В библиотеке установили пластиковые окна, новые двери, реконструировали систему отопления и электроснабжения. Здесь также отремонтировали пол, стены, потолок и санузел. Для детей в библиотеке обустроили комнату для творческих кружков. А также организовали зал для торжественных мероприятий.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин первым посетил обновленное учреждение. Он осмотрел помещения и пообщался с читателями.

«В жизни библиотеки началась новая история. Пусть она всегда будет центром притяжения для жителей всех возрастов», - сказал Алексей Малкин.

Фонд библиотеки насчитывает 20 тысяч книг. Каждый год сюда приходят порядка тысячи читателей.

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Книги Воскресенск
30 июля 2024, 20:12
Капремонт Голицынской школы № 2 завершат в Больших Вяземах к осени
Минстрой МО
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Капитальный ремонт Голицынской средней общеобразовательной школы № 2 продолжается в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа. Уровень готовности объекта достиг 88%.

На объекте трудятся 89 рабочих и задействованы три единицы строительной техники. Специалисты занимаются монтажом инженерных сетей, отделочными работами, установкой окон и светильников.

В ходе капитального ремонта обновят фасады и кровлю здания, проведут внутреннюю отделку помещений, заменят оконные блоки и проложат новые инженерные коммуникации. Оснащение обновленных классов современным оборудованием и мебелью также станет частью проекта. Общая площадь школы превышает четыре тысячи квадратных метров.

Ожидается, что завершение капитального ремонта состоится к осени.

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Одинцово Школы Ремонтные работы
30 июля 2024, 20:11
Качество образовательных услуг проверили в школах искусств Воскресенска
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В семи Воскресенских детских школах искусств оценили условия для учащихся. Комиссия проверила безопасность, качество ремонта и оснащение учебных помещений.

Все школы искусств отремонтированы, в них созданы удобные и комфортные условия для учеников, преподавателей и посещающих творческие мероприятия зрителей.

Комиссия осмотрела подходы и подъезды к образовательным учреждениям, протестировала автоматические пожарные сигнализации, тревожные кнопки, проверила систему видеонаблюдения и систему контроля доступа.

Школы полностью соответствуют нормам и готовы к новому учебному году.

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Дети Школы Воскресенск
30 июля 2024, 20:02
Дорожные знаки восстановили на 11 трассах Подмосковья
Пресс-служба Минтранса МО
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Сотрудники «Мосавтодора» завершили восстановление выцветших, поврежденных и отсутствующих дорожных знаков на 11 региональных трассах. Специалисты компании незамедлительно реагируют на выявленные во время проверок деформации знаков, быстро принимая меры по их ремонту и замене.

Как сообщил Минтранс Подмосковья, работы затронули такие участки, как 36-й километр Егорьевского шоссе в деревне Трошково Раменского округа, улицы Фрунзе и Жуковского в Жуковском, улицу Томилинскую в Дзержинском, улицу Коммунальную в Королеве, а также улицы Угольную и Волковское шоссе в Мытищах.

Работы также прошли на улице Краснополянской в Лобне, улице Ленина в Озерах, Восточной объездной дороге в Дмитрове, а также на Центральной и Калинина в Щёлкове и поселке Загорянском.

Специалисты отметили, что отсутствие или повреждение дорожных знаков создает опасные ситуации для водителей, так как затрудняет правильную оценку условий на дороге и увеличивает риск аварий.

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Дороги Ремонтные работы

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