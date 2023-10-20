Подмосковные волонтеры приняли участие в национальном форуме «Здоровье и безопасность детей»

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Генеральный директор АНО «Волонтеры Подмосковья» Александр Толмачев рассказал о работе движения, отметив, что волонтеры оказывают адресную помощь пенсионерам, инвалидам и малообеспеченным семьям.

Помимо этого, добровольцы реализуют экологические проекты, организуют патриотические акции и многое другое. Также по инициативе школьников и при поддержке губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье стартовала акция «Доброе Дело». Ее главная цель - помощь участникам СВО и их семьям.

«Сейчас на платформе движения „Волонтеры Подмосковья“ зарегистрированы уже более 40 тысяч человек. Приятно видеть, как совсем молодые ребята включаются в большую и серьезную работу, помогают в развитии региона. Сейчас, конечно, особое внимание уделяется поддержке наших военнослужащих, отдающих свой долг в зоне проведения СВО», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

Она подчеркнула, что на данный момент Подмосковье отправило в зону СВО 131 рейс - это почти пять тысяч тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

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