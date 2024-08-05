Подмосковные волейболисты выиграли две медали чемпионата России

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«Поздравляю пляжниц „Заречья“, болельщиков и тренерский состав клуба с серебром и бронзой этапа чемпионата России в Южно-Сахалинске! Уступили, но с небольшим отрывом в каждой партии. Болеем за вас, девочки!» - поздравил спортсменок депутат Государственной Думы России Сергей Колунов.

Золото завоевали спортсменки из Тулы, обыграв соперниц из Подмосковья со счетом 2:0.

Седьмой этап чемпионата прошел со 2 по 4 августа на Сахалине в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».