Подмосковные ветеринары проверили качество мяса в 105 торговых точках в марте

Работники «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели учения по тушению условного пожара в психиатрической больнице в поселке Павлова городского округа Егорьевск. По сценарию огонь вспыхнул в палате на первом этаже здания из-за перенапряжения в электросети.

По словам заместителя начальника территориального управления № 10 ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Старцева, на момент возникновения условного пожара на всех этажах больницы находились люди, а сильное задымление значительно затрудняло эвакуацию.

«Прибыв к месту условного пожара, огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы и провели разведку очага возгорания, а также поиск условных пострадавших. Работники противопожарно-спасательной службы также установили автоцистерну на пожарный гидрант и проложили магистральную линию к подъездам здания для обеспечения бесперебойной подачи воды на защиту помещения и тушение условного пожара», - рассказал Старцев.

Он отметил, что все сотрудники и пациенты больницы без паники самостоятельно эвакуировались из здания.

«В ходе учений все поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме. Всего в тренировке было задействовано 28 человек личного состава и шесть единиц техники», - заключил Игорь Старцев.

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