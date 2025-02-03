03 февраля 2025, 16:08

Подмосковные ветеринары назвали причины отказа кошек от лотка

Пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Владельцы кошек нередко сталкиваются с тем, что питомец оставляет лужи в неположенном месте. Ветеринары Минсельхозпрода Московской области рассказали, что такое поведение может говорить не о скверности характера животного, а о физических или психологических проблемах.

Если изменения в мочеиспускании произошли у пожилой кошки, хозяевам стоит проверить ее почки. Хронические заболевания иногда приводят к образованию большего объема мочи. Животное не может терпеть и просто не добегает до туалета.

Неправильный выбор лотка или его неудобное расположение также могут быть причиной неприятных сюрпризов. Питомцам иногда не нравится место туалета, поэтому они предпочитают выбирать более укромный уголок.

Ветеринары призывают владельцев внимательно следить за изменением состояния животных и своевременно обращаться к врачу.

Животные Кошки
03 февраля 2025, 17:26
Новый выставочный комплекс открыли в Коломне
Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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В музее-лаборатории «Шелковой фабрики» теперь можно увидеть главную текстильную реликвию Коломны. Там представлена уникальная двухсотлетняя канаватная фата.

Знаменитые канаватные фаты производили в Коломне с конца XVIII века вплоть до 1840-х годов. Именно мечта о приобретении этой редкости пять лет назад вдохновила авторов на создание музея.

Руководитель музейно-творческого кластера «Коломенский посад» Наталья Никитина рассказала, что удалось собрать коллекцию старинного коломенского текстиля и приобрести станки. «Но самым важным подарком к юбилею самим себе и любимой Коломне стала уникальная, загадочная фата канаватная», - поделилась специалист.

Три года текстильная драгоценность ждала времени, когда ее сможет увидеть широкая аудитория. Для фаты была устроена специальная витрина, поддерживающая оптимальные условия температуры, освещения и влажности.

Куратор проекта и арт-директор кластера «Коломенский посад» Екатерина Ойнас рассказала, что на грант, полученный от Фонда Потанина, был приобретен не только витринный комплекс. «Вы можете увидеть канаватку в окружении свежеизготовленных шелкоткацких станков. И мы дерзнем повторить канаватную фату в современных ее вариациях», - пообещала она.

Коломна Выставки Музеи
03 февраля 2025, 17:14
Арт-Масленица пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 1 марта
Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские"
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Арт-Масленица пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 1 марта. На мероприятии сожгут самое высокое чучело в России. Кроме того, в течение масленичной недели, с 24 февраля, гостей ждут музейные и этнографические программы, посвященные проводам зимы.

Помимо традиционных гуляний, посетители увидят арт-объект «Пробуждение», инсталляцию «Симбиоз Зимы и Весны», русскую печку, арт-валенки и экофотозоны. На Фестивале русской кухни откроется блинный рынок, а в трапезной на сеновале предложат блюда народов России.

«В 2024 году Масленицу в музее-заповеднике посетили около шести тысяч человек, для которых стало доброй традицией провожать зиму в Горках. В этом году мы значительно расширим пространство фолк-фестиваля, добавим локации Фестиваля русской кухни и специальную зону активностей для четвероногих», - отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Для детей подготовили спектакль «Веснушки» о Весне и Зиме, а также мастер-классы. Праздник завершится сожжением гигантского чучела. В прошлом году его высота достигла 18 метров, а на постройку ушло 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани.

Отдых Туризм
03 февраля 2025, 17:13
Свыше 150 тематических ярмарок пройдут в Подмосковье в феврале
Медиасток.рф
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Свыше 150 ярмарок проведут в Подмосковье в феврале. Большинство из них будут тематическими.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, ярмарки в честь масленицы пройдут в Истре, Орехово-Зуеве и других округах. Там гости смогут попробовать блины в различными начинками и поучаствовать в традиционных гуляниях.

В Раменском, Электроуглях, Ленинском и Богородском округах, а также в Волоколамске состоятся ярмарки в честь Дня защитника Отечества.

На всех мероприятиях жители смогут приобрести фермерские товары из Подмосковья и других регионов. На прилавках представят сыры, мед, мясные деликатесы и хлебобулочные изделия.

Ярмарки
03 февраля 2025, 16:43
Подмосковье заняло 2-е место в ЦФО по рождаемости по итогам 2024 года
Unsplash
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Московская область заняла второе место в ЦФО по рождаемости в 2024 году. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, за год в Подмосковье родились 69,6 тысячи детей. Сейчас стоит цель увеличить рождаемость до 72 тысяч.

«По поручению президента в России начал реализовываться нацпроект „Семья“, который поможет повысить рождаемость, поддержит семьи. Глава государства неоднократно подчеркивал, что важно вырабатывать новые меры поддержки семей с детьми. На федеральном уровне уже предоставляются беспрецедентные меры - в частности, материнский капитал уже за первого ребёнка, единовременные пособия», - отметил спикер.

Для этих целей в Московской области действуют различные меры поддержки, например, бесплатные земельные участки, льготы по транспортному налогу, социальная газификация и другие. На данный момент структура службы родовспоможения включает 74 женских консультаций, 25 роддомов, МОНИИАГ, а также шесть перинатальных центров.

«Укомплектованность врачами составляет 98%. У нас работают 745 акушеров-гинекологов, 250 неонатологов, 173 анестезиолога-реаниматолога», - заключил Брынцалов.

В рамках нацпроекта «Семья» в Московской области запланировано оснащение перинатальных центров и МОНИИАГ новейшим современным оборудованием, а также открытие шести центров репродуктивного здоровья.

Дети Мособлдума

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