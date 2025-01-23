Подмосковные ветеринары напомнили о важности вакцинации котят

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Большую роль для поддержания здоровья кошек играет вакцинация. Она позволяет предотвратить развитие опасных инфекционных заболеваний, среди которых бешенство, панлейкопения, кальцевирус и герпес. Такие прививки рекомендуют делать котятам, рассказали в региональном Минсельхзопроде.

Специалисты отметили, что дополнительно животному могут назначить вакцинацию от кошачьей лейкемии, трихофитии и других заболеваний. Кроме того, ветеринар можнт назначить другие процедуры по результатам обследования.

Котят начинают вакцинировать в возрасте восьми недель. Повторную прививку нужно сделать спустя 21-28 дней и далее - ежегодно.

Жителям также порекомендовали внимательно вести ветеринарный паспорт питомца и не допускать пропуска вакцинации.

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