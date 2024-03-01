01 марта 2024, 14:07

Подмосковные ветеринары напомнили о важности ухода за зубами домашних питомцев

Медиасток.рф
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Сотрудники Госветслужбы Подмосковья рассказали владельцам домашних животных о правилах ухода за зубами хвостатых. Регулярная чистка помогает избежать серьезных проблем со здоровьем.

По словам первого заметителя главы Минсельхозпрода Подмосковь Сергея Воскресенского, из-за отсутствия гигиены рта у питомца могут появиться зубные камни и другие проблемы.

«Примеры негативных последствий послужил случай с собакой, поступившей в ветлечебницу с симптомами снижения аппетита. Обследование показало наличие зубного камня, гингивита и других проблем, требующих немедленного вмешательства ветеринарного стоматолога», - добавил Сергей Воскресенский.

По словам ветеринаров, важно чистить зубы животного раз в два-три дня с использованием специальных паст и щеток. Важно также ежегодно проходить обследование, которое поможет предотвратить проблемы со здоровьем.

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Животные
01 марта 2024, 13:54
Дом культуры в Воскресенске стал одним из лучших в Подмосковье по итогам конкурса
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Министерство культуры и туризма Московской области провело конкурс среди сельских учреждений культуры. Одним из лучших в регионе стал Дом культуры села Косяково в городском округе Воскресенск.

Дом культуры села Косяково относится к Воскресенскому координационно-методическому центру культуры и творчества «Истоки». Каждую неделю там проводят мероприятия и занятия для жителей села и соседних населенных пунктов.

Также на конкурсе отметили и лучших работников сельских учреждений культуры. В их числе - методист Дома культуры поселка Виноградово Виктория Жукова.

Победители областного конкурса получили денежное поощрение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там можно найти активности на Масленицу.

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Воскресенск конкурсы
01 марта 2024, 13:52
Еще 1050 новых пассажирских автобусов закупят в Подмосковье в этом году
Медиасток.рф
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Ежедневно автобусами в Подмосковье пользуются около двух миллионов человек. Общественный транспорт охватывает 80% территории региона, это крупнейшая маршрутная сеть России. Почти по двум тысячам маршрутов циркулирует свыше 8,5 тысячи автобусов. В 2024 году планируется закупить еще 1050.

Мособлдума активно участвовала в разработке единого стандарта по организации пассажирских перевозок Подмосковья. Это позволило повысить безопасность и снизить аварийность.

«В регионе активно внедряется искусственный интеллект. Например, камеры отслеживают соблюдение расписания. Также Мособлдума приняла закон, ограничив возраст автобусов малого класса пятью годами, большого - семью. Профильный комитет продолжает заниматься вопросами в данной сфере», - отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Повышение качества транспортного обслуживания жителей обсудили на заседании в Ленинском округе. В округе жилищное строительство идет высокими темпами. В ближайшие годы ожидается прирост населения почти на 450 тысяч человек.

«Сейчас в Ленинском городском округе есть потребность в 52 автобусах большого и среднего классов. Будем думать, как максимально закрыть ее в этом году из планируемых к закупке 1050 новых автобусов», - сказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Автобусы Мособлдума
01 марта 2024, 13:46
Незаконную свалку снега пресекли в Лобне
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Общественный лесной инспектор в Лобне выявил незаконную свалку снега. Нарушители вывозили снег на прилегающую к лесному фонду территорию.

Нарушителю грозит штраф: до пяти тысяч рублей - для граждан, до 30 тысяч рублей - для должностных лиц, до 50 тысяч рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 500 тысяч рублей - для юридических лиц.

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Проверку обращения провел старший участковый лесничий Дмитровского филиала «Мособллеса». Сейчас свалка находится под контролем администрации городского округа Лобня. Рядом дежурит экипаж ГИБДД, чтобы выявить виновника и остановить нарушение законодательства.

Свалки Лобня Полиция
01 марта 2024, 13:46
Участники «Активного долголетия» из Лобни стали призерами областного творческого конкурса
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Участники проекта «Активное долголетие» из Лобни успешно выступили на областном вокально-танцевальном конкурсе «Мы в стиле». Округ представлял вокальный ансамбль «Неужели это мы».

По итогам музыкальных состязаний коллектив из Лобни занял 3-е место. Ансамбль «Неужели это мы» занимается под руководством педагога и музыканта Ларисы Абабковой.

Ранее участники клуба «Активное долголетие» из Лобни посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Там представлены все субъекты страны с культурным достоянием, крупнейшими корпорациями и общественными организациями.

Стать участником проекта «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье. Клуб расположен по адресу: улица Молодежная, 4. При себе необходимо иметь социальную карту. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

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Лобня Активное долголетие конкурсы

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