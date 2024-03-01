Подмосковные ветеринары напомнили о важности ухода за зубами домашних питомцев

Министерство культуры и туризма Московской области провело конкурс среди сельских учреждений культуры. Одним из лучших в регионе стал Дом культуры села Косяково в городском округе Воскресенск.

Дом культуры села Косяково относится к Воскресенскому координационно-методическому центру культуры и творчества «Истоки». Каждую неделю там проводят мероприятия и занятия для жителей села и соседних населенных пунктов.

Также на конкурсе отметили и лучших работников сельских учреждений культуры. В их числе - методист Дома культуры поселка Виноградово Виктория Жукова.

Победители областного конкурса получили денежное поощрение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там можно найти активности на Масленицу.

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