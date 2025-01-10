Подмосковные ветеринары напомнили о важности регулярной чистки зубов питомцам

Чистить зубы животным следует два-три раза в неделю. Для этого необходимо использовать специальные пасты и зубные щетки, которые не травмируют десны. В качестве профилактики можно давать питомцу лакомства, с помощью которых налет удаляется механически.

Специалисты напоминают, что чрезмерное слюноотделение, запах из пасти, а также наличие темного налета и покраснений свидетельствуют о необходимости обратиться к ветеринару.

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