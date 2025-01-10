10 января 2025, 20:29

Подмосковные ветеринары напомнили о важности регулярной чистки зубов питомцам

Unsplash
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Представители Госветслужбы Подмосковья напоминают о необходимости регулярно чистить зубы домашним животным. Это позволит предотвратить появление зубного налета и камня, а также воспаление десен.

Чистить зубы животным следует два-три раза в неделю. Для этого необходимо использовать специальные пасты и зубные щетки, которые не травмируют десны. В качестве профилактики можно давать питомцу лакомства, с помощью которых налет удаляется механически.

Специалисты напоминают, что чрезмерное слюноотделение, запах из пасти, а также наличие темного налета и покраснений свидетельствуют о необходимости обратиться к ветеринару.

Найти ближайшую клинику и уточнить часы приема можно по единому номеру: 8 (495) 668-01-25. Записаться на консультацию также можно на портале госуслуг.

Животные
10 января 2025, 21:16
Одинцовский округ вошел в топ мероприятий по «Пушкинской карте» в декабре
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Культурные мероприятия, которые вошли в топ декабрьских событий по программе «Пушкинская карта» в Московской области, прошли в Одинцове. Мероприятия организовали в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Посетители и любители искусства смогли оценить несколько выставок и спектаклей. Так, например, 14 декабря - в Звенигородском музее-заповеднике состоялась лекция на тему «Алексей Кондратьевич Саврасов: живопись и жизнь».

Это мероприятие было предназначено для зрителей старше 12 лет и давало возможность глубже понять творчество выдающегося художника.

В Историко-литературном музее-заповеднике Пушкина в поселке Большие Вяземы 15 декабря провели историческую лекцию «Военные музыканты в войне 1812 года», а 22 декабря в культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде состоялся спектакль для детей «Морозушко-Морозко». Здесь представили увлекательное погружение в зимнюю сказку, профессиональную игру актеров и мастерски подобранные декорации.

Творческим завершением месяца стал новогодний мастер-класс «Роспись варежек/шопера», который прошел в Звенигородском музее-заповеднике 29 декабря. Участники смогли проявить свои художественные навыки, а также создать оригинальные новогодние подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Одинцово Отдых Минкультуры РФ
10 января 2025, 21:01
Открытый урок ко дню рождения балерины Галины Улановой прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый урок, посвященный жизни и творчеству великой балерины Галины Улановой, провели в детской школе искусств Верстовского. Гостями встречи стали воспитанники и преподаватели образовательной организации.

Имя Галины Улановой навсегда запечатлено в истории мирового балета. Ее уникальный стиль исполнения танца и техника до сих пор эталон для молодых танцовщиков.

«Хореографы самых разных стран продолжают изучать ее танцевальные записи, чтобы понять секреты ее мастерства и передать их новым поколениям артистов», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Присутствующим рассказали о творческому пути и истории жизни великой балерины, а также отметили влияние Галины Улановой на развитие балета во всем мире. Танцовщица исполняла великие партии, среди которых Жизель, Джульетта, Одетта и другие.

«Воспитание уважения к выдающимся деятелям отечественной культуры, таким как Галина Уланова, играет важную роль в формировании патриотического сознания у молодежи. Через знакомство с такими фигурами дети и подростки учатся гордиться своей страной, ее культурой и достижениями», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Встречу провели в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», главная цель которой сохранение исторической памяти.

Химки Патриотизм
10 января 2025, 20:57
Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за незаконную рубку хвойных деревьев
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Комлесхоз Московской области подвел итоги операции «Елочка» в 2024 году. Мероприятие было направлено на пресечение незаконной заготовки ели для новогодних праздников.

«Мобильные группы из сотрудников лесной охраны вместе с представителями правоохранительных органов, казачьих обществ и общественными лесными инспекторами провели 1,6 тысячи патрулирований участков лесного фонда Московской области, на которых растут хвойные молодняки и лесные культуры», - прокомментировал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

За время проведения операции «Елочка» инспекторы выявили 17 фактов незаконной рубки хвойных деревьев. Нарушения зафиксировали на территории Бородинского, Виноградовского, Московского учебно-опытного, Наро-Фоминского, Ногинского, Подольского и Ступинского лесничеств. По оценкам специалистов, общий вред лесному фонду превысил миллион рублей.

В Комлесхозе напомнили, что за незаконную рубку елей предусмотрены штрафы от пяти тысяч до 500 тысяч рублей.

Экология
10 января 2025, 20:56
Областные соревнования по стрельбе из лука пройдут в Химках 11 января
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Первый зимний этап Кубка Московской области по стрельбе из лука проведут в лицее № 10 городского округа Химки. Участие в соревнованиях примут мужчины и женщины с блочными и классическими луками.

Первый этап зимних соревнований проведут 11 и 12 января. Спортсменам будет необходимо выстрелить по 60 раз на дистанции 18 метров. Призеры и победители получат награды. Помимо этого, спортсмены смогут повысить свои спортивные разряды.

Принять участие в Кубке Московской области смогут лучники старше 14 лет, имеющие три разряда и выше.

Отметим, Федерация по стрельбе из лука Московской области - это спортивная организация, главная цель которой - популяризация спорта, здорового образа жизни и стрельбы из лука в частности.

Спортсмены Стрельба Химки

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