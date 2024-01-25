Подмосковные управляющие компании выполнили более 140 заявок по ремонту окон в подъездах с января

Как рассказали в ГУСТ, по нормативам остекление и фурнитуры окон в подъездах должны быть исправны, окраска пролета должна проводиться раз в шесть лет, коробки должны быть герметизированы и утеплены. По словам главы ведомства Светланы Аиповой, неисправность окон нарушает энергоэффективность дома.

«Окна являются составляющей теплового контура, который следует закрыть. Управляющей компании необходимо исключить все прорехи, щели, неплотные притворы, через которые может утекать тепло. Такие потери снижают энергоэффективность дома. Инспекторы государственного жилищного надзора внимательно следят за исполнением заявок жителей, регулярно выезжая по адресам, указанным в обращениях», - сказала она.

О дефектах на окнах жителям советуют сообщать в управляющую компанию.

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