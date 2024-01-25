25 января 2024, 09:45

Подмосковные управляющие компании выполнили более 140 заявок по ремонту окон в подъездах с января

ГУСТ МО
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С начала января управляющие компании Подмосковья решили более 140 запросов жителей, связанных с ремонтом окон в подъездах. Больше всего работ провели в Красногорске, Пушкино, Химках и Балашихе.

Как рассказали в ГУСТ, по нормативам остекление и фурнитуры окон в подъездах должны быть исправны, окраска пролета должна проводиться раз в шесть лет, коробки должны быть герметизированы и утеплены. По словам главы ведомства Светланы Аиповой, неисправность окон нарушает энергоэффективность дома.

«Окна являются составляющей теплового контура, который следует закрыть. Управляющей компании необходимо исключить все прорехи, щели, неплотные притворы, через которые может утекать тепло. Такие потери снижают энергоэффективность дома. Инспекторы государственного жилищного надзора внимательно следят за исполнением заявок жителей, регулярно выезжая по адресам, указанным в обращениях», - сказала она.

О дефектах на окнах жителям советуют сообщать в управляющую компанию.

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Благоустройство ЦУР
25 января 2024, 10:47
Теплоснабжение детского сада наладили в микрорайоне Луговая в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Тепловой режим проверили в детском саду «Зоренька» в Лобне. После устранения неполадок температура в группах соответствует нормам.

На сегодняшний день температура в группах комфортная.

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«Неделю назад от родителей, чьи дети ходят в детский сад „Зоренька“ в микрорайоне Луговая, поступили жалобы, что в одной из групп холодно. Мы незамедлительно решили данный вопрос», - рассказал Сергей Евгеньевич.

Заместитель главы городского округа Лобня Сергей Золотарев проверил соблюдение теплового режима в детском саду «Зоренька». Он также оценил качество работ по устранению неполадок.

Лобня Отопление Детские сады
25 января 2024, 10:47
Школьникам Подмосковья предложили разработать музейный путеводитель
Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"
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Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» и Образовательный центр «Взлет» запускают интенсивную профильную образовательную программу «Мастерская по созданию музейного путеводителя». К участию приглашают учащихся 9-11 классов Московской области.

Программа состоит из цикла интерактивных занятий, мастер-классов и тренингов по искусствоведению, технике речи, творческому письму, основам социокультурного проектирования, маркетингу, музейной коммуникации.

Участники погрузятся в разработку музейного путеводителя, аудиогида и квеста для выставки, посвященной советскому модернизму 1920–1930-х годов, в музее «Новый Иерусалим».

Кандидатам на участие в программе предстоит пройти конкурсный отбор: написать мотивационное эссе и выполнить отборочного задания.

Подать заявку можно по ссылке. Регистрация открыта до 4 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Туризм Образование
25 января 2024, 10:41
Еще две госуслуги в сфере опеки детей перевели в онлайн в Подмосковье
Unsplash
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Жители Подмосковья могут подать заявление на установление опеки над несовершеннолетним на безвозмездных или возмездных условиях в электронном формате. Для этого на региональном портале стало доступно еще две госуслуги.

«Еще две услуги органов опеки стали доступны в „цифре“. Кроме того, в случае обращения двух человек для совместного назначения их опекунами, второму заявителю, указанному в онлайн-заявке, будет направлено согласие в личный кабинет», - сказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

Осуществлять опеку над несовершеннолетними можно на безвозмездных и возмездных условиях. Решение по поданному заявлению поступит жителю в личный кабинет.

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Госуслуги
25 января 2024, 10:39
Около 40 жителей решили свои вопросы на выездной встрече с администрацией в Пушкино
Телеканал «360»
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Выездная встреча представителей администрации с жителями прошла в городском округе Пушкинский. Свои вопросы по разным темам смогли решить 39 человек.

Встреча прошла в Доме культуры «Пушкино». На консультацию мог прийти любой желающий. Жители обращались по вопросам переселения из аварийного жилья, взаимодействия с бизнесом, обсудили и работу коммунальных служб. На часть вопросов ответили на месте, по некоторым потребуется время для проработки.

«Несколько вопросов взял на контроль, потому что они требуют участия и проработки в комитетах Московской областной Думы. Будем по этим вопросам получать консультации и надеемся на их положительное решение», - поделился депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.

Все обращения взяли под контроль, назначив ответственных и сроки выполнения.

«Достаточно конструктивный был разговор, диалог. Приходили предприниматели, мы обсуждали ту проблематику, с которой они сталкиваются. И по итогу можно сказать, что в любом случае всегда мы стремимся к тому, что бы мы пришли к компромиссу. Конечно, работа наших служб требует постоянного внимания, чтобы минимизировать беспокойство жителей», - сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Он отметил, что такой формат общения, предложенный губернатором Московской области Андреем Воробьевым , полезен и для жителей и для руководства округа. Часто на встречах озвучиваются общие вопросы, которые касаются каждого.

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Пушкино

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