Подмосковные управляющие компании подвели итоги зимнего сезона по уборке в подъездах

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Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, поддержание чистоты в домах позволяет создать комфортные условия для жителей.

За зиму управляющие компании убрали 514 подъездов в Подольске, по 439 – в Чехове и Люберцах, 397 – в Балашихе и 326 – в Красногорске.

Сообщить о некачественной уборке жители могут через портал ЕДС.

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