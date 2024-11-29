Подмосковные УК выплатили более 2 млн рублей долга за обращение с ТКО

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин, совместно с трехкратной Олимпийской чемпионкой Ольгой Брусникиной и директором училища олимпийского резерва Татьяной Подорожной, торжественно открыл Первенство Московской области по синхронному плаванию. Мероприятие прошло в бассейне дворца спорта «Олимпийский» имени Максимова.

В этом году участие в состязаниях приняли более 250 спортсменов в возрасте от 13 до 20 лет из разных городов России, чтобы побороться за звание лучших.

Михаил Собакин подчеркнул, что синхронное плавание - это не просто спорт, а настоящее искусство, где гармонично сочетаются сила, грация и упорство. Он отметил, что высоких результатов в этом виде спорта можно достичь только благодаря упорным тренировкам и профессионализму.

Особое внимание было уделено вкладу Ольги Брусникиной в развитие синхронного плавания в Чехове. Благодаря ее усилиям и поддержке этот вид спорта активно развивается в регионе, а местные спортсмены добиваются значительных успехов. Федерация синхронного плавания России и Московской области под ее руководством достигла новых высот.

В течение трех дней соревнований участники будут демонстрировать свое мастерство в различных дисциплинах, таких как произвольная программа, соло, дуэты и акробатические группы. Перед началом состязаний юным спортсменам из Чехова - Кириллу Крыкову, Анне Даниловой, Марии Чечель и Софии Любимовой - были вручены удостоверения и значки «Мастер спорта России».

В своей приветственной речи Михаил Собакин отметил важность подобных мероприятий для популяризации спорта в регионе и пожелал всем участникам, их тренерам и родителям успехов и ярких побед. Открытие Первенства стало значимым событием для спортивной жизни Чехова и Московской области.

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