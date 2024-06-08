Подмосковные УК расчистили от захламления еще 2 тысячи холлов в домах

Какие сегодня в Подмосковье разрабатывают новые меры поддержки предпринимателей и насколько сложно в Московской области запустить свой бизнес, рассказал председатель Мособлдумы Думы Игорь Брынцалов в интервью с Ксенией Присекиной на 360.ru.

Брынцалов отметил, что Подмосковье входит в тройку привлекательных для бизнеса регионов, что подтвердили на полях Петербургского экономического форума.

«Регион и страна в целом преодолели этот период. Рост экономики страны в целом более 4%. Мы видим, что экономика страны и региона растет. Только наши показатели говорят о том, что 16% производства рост за первый квартал - это очень серьезные цифры», - отметил Игорь Бырнцалов.

Брынцалов подчеркнул, что в Подмосковье остается привлекательным для бизнеса регионом. Для этого правительство предпринимает все меры.

«Возможности для бизнеса очень существенны. Все что раньше обсуждалось на бизнес площадках, настал тот период, когда наши предприниматели сегодня активно вкладываются и привлекают инвестиции», - отметил Брынцалов.

При этом в Подмосковье малый и средний бизнес привлекает все новых инвесторов. Компании пользуются разными видами поддержки со стороны правительства Московской области, включая субсидии и отчисления из областного бюджета.

Отдельное внимание Брынцалов уделил проектам импортозамещения. На сегодняшний день регион реализует более 1,1 тысячи проектов на два триллиона рублей. Это почти 28 тысяч рабочих мест. Это порядка 300 проектов из 1,1 тысячи под импортное замещение.

«В 2022 году реализовали 77 проектов, в этом году планируется 85 полностью реализовать, ввести в эксплуатацию», - отметил специалист.

Отдельно Брынцалов подчеркнул, что регион должен идти навстречу бизнесу, в противном случае - инвесторы уйдут в другие регионы.

«Из бюджета регионального даем разные гранды и субсидии на разного рода деятельность», - указал Брынцалов.

В числе мер поддержки - программа «Земля за 1 рубль», льготные условия аренды помещений и прочий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».