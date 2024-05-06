Подмосковные УК покрасили стены 2,3 тысячи подъездов с января

Жители многоквартирных домов ежемесячно платят за проведение ремонта. К текущим работам относят устранение дефектов и неполадок, а также аварийные работы, а к капитальным - восстановление окон, плитки, дверей и покраску стен.

С января управляющие компании покрасили 2378 подъездов. Стены обновили в том числе в домах в Люберцах - там работы провели на улицах Кирова, Попова, 8 Марта и Октябрьском проспекте.

В ГУСТ напомнили, что сообщить о проблемах в области ЖКХ жители могут по телефону 122*4.

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