Подмосковные УК наладили работу оборудования в подвалах еще 300 домов

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, с проблемой шума из подвалов чаще всего сталкиваются жители первых этажей. При содействии инспекторов управляющие компании уже устранили более 300 таких случаев.

По словам главы ведомства Владислава Мурашова, выявить и предотвратить появление шума помогают регулярные проверки и техобслуживание оборудования.

«В случае обращения жителя по данной проблеме, управляющая компания обязана осмотреть и выявить причину шума, выполнить ремонт неисправностей оборудования, а также осуществить звукоизоляционные работы, если шум превышает нормы», - сказал он.

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