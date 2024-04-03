Подмосковные учителя посетили семинар об эффективной работе в цифровых классах

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Мужчина 32 лет попал в хирургическое отделение Балашихинской больницы в тяжелом состоянии. Как выяснилось, он парился в бане и во время спора с другими посетителями получил ранение ножом в сердце.

«Мы провели экстренную операцию - остановили сильное кровотечение и выполнили левостороннюю торакотомию. Сделали разрез грудной клетки и рассекли перикард. Затем выпустили скопившуюся кровь и ушили рану на сердце», - рассказал заведующий хирургическим отделением филиала № 3 Денис Гулькин.

Мужчина потерял почти два литра крови. Сложность операции заключалась в том, что сердце зашивали, не останавливая сердцебиение.

Вмешательство прошло успешно и заняло два часа. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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