30 июля 2024, 13:44

Подмосковные учителя получат выплаты за подготовку двух и более 100-балльников

Медиасток.рф
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Московская область отметит учителей, подготовивших двух и более стобалльников. Педагоги получат выплату в размере 150 тысяч рублей.

«Это адресная мера поддержки для педагогов, чьи ученики показали выдающиеся результаты на ЕГЭ. Наши учителя тратят много сил, энергии на поддержку выпускников, это действительно огромный труд», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В 2024 году выплату в размере 150 тысяч рублей получат 103 педагога.

«Мы также поощряем выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ по двум и более предметам. В этом году это 66 выпускников. Они смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей», – добавил спикер Мособлдумы.

Этим летом медаль „За особые успехи в учении“ получили более семи тысяч подмосковных выпускников. Из них 100 баллов на ЕГЭ набрали 783 человека. Больше всего отличников оказалось на экзаменах по русскому языку (209 стобалльников) и литературе (179).

Несколько дней назад губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей Международной олимпиады по физике, которая прошла в Иране. Ими стали ученики долгопрудненского «Физтех-лицея» имени Капицы, завоевавшие четыре медали.

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ЕГЭ Учителя Мособлдума
30 июля 2024, 14:44
Совещание по подготовке к зиме провели в администрации Лобни
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Итоги недели подвела глава городского округа Лобня Анна Кротова на совещании со своими заместителями. Отдельно обсудили вопрос подготовки города к отопительному сезону.

Глава Лобни Анна Кротова обсудила с заместителями результаты рабочей недели.

«Согласно графику завершили планово-профилактический ремонт трех котельных по адресам: на улице Колычева, 10а, улице Дачной, 4, улице Калинина, 2а. На сегодняшний день к зиме подготовлено 203 многоквартирных дома. Работы идут, продолжаю контролировать каждый этап», - отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

В городе заключили муниципальный контракт на реконструкцию детских игровых зон по трем адресам: на улице Ленина, дом 35, улице Чайковского, дом 25 и улице Калинина, в домах 19А, 21 и 34.

Также в Лобне подготовили 34 проекта по видеорегистрации нарушений дорожного движения: вблизи учебных заведений, рядом с площадками для мусора, внутри дворов.

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ЖКХ Лобня
30 июля 2024, 14:42
Тендер на благоустройство карьера «Западный» объявили в Коломне
Медиаархив Московской области
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Карьер «Западный» за кинотеатром «Амигос» благоустроят в Коломне. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик благоустроит карьер вдоль Луговой улицы в Озерах. Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов.

На территории установят покрытия, проведут озеленение, обустроят систему уличного освещения и видеонаблюдение.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
30 июля 2024, 14:40
Ягодный фестиваль с крио-шоу пройдет в парке усадьбы Фряново 3 августа
Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
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Ежегодный ягодный фестиваль «Моя усадьба» пройдет 3 августа в городском округе Щелково. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что мероприятие организуют музей-усадьба «Фряново» и фермерское хозяйство «Ягодная долина».

Праздник начнется с концерта, на котором выступят местные творческие коллективы. Затем пройдут шоу сахарной ваты от актера Николая Воронова и научное крио-шоу от компании «Наукомания».

Центральной частью фестиваля станет спектакль «Дачные истории» от проекта «Мамин театр». Завершится день выступлением кавер-группы «Разогрев».

В программе также конкурс на самый лучший фруктово-ягодный костюм с дефиле, мастер-классы и ярмарка.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Щелково
30 июля 2024, 14:35
Мужчине с проволокой в глазу спасли зрение в Истринской больнице
Пресс-служба Минздрава МО
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Пациент 38 лет поступил в офтальмологическое отделение Истринской больницы с нестерпимой болью, сильным слезотечением и потерей зрения. Во время установки пластиковых окон в правый глаз мужчины попал кусок проволоки.

Во время работы кусок проволоки отлетел и угодил мужчине прямо в глаз. Врачи оказали неотложную помощь и приняли решение об операции.

«Мы извлекли металлическую проволоку, всю структуру переднего отрезка глаза и тургор восстановили полностью. На роговицу наложили швы самой тонкой хирургической нитью», - рассказала заведующая офтальмологическим отделением Зарема Дреева.

После хирургического вмешательства пациенту назначили консервативное лечение.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Зрение полностью восстановилось и он может вернуться к своей привычной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Истра Врачи

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