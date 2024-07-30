Подмосковные учителя получат выплаты за подготовку двух и более 100-балльников

«Это адресная мера поддержки для педагогов, чьи ученики показали выдающиеся результаты на ЕГЭ. Наши учителя тратят много сил, энергии на поддержку выпускников, это действительно огромный труд», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В 2024 году выплату в размере 150 тысяч рублей получат 103 педагога.

«Мы также поощряем выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ по двум и более предметам. В этом году это 66 выпускников. Они смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей», – добавил спикер Мособлдумы.

Этим летом медаль „За особые успехи в учении“ получили более семи тысяч подмосковных выпускников. Из них 100 баллов на ЕГЭ набрали 783 человека. Больше всего отличников оказалось на экзаменах по русскому языку (209 стобалльников) и литературе (179).

Несколько дней назад губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей Международной олимпиады по физике, которая прошла в Иране. Ими стали ученики долгопрудненского «Физтех-лицея» имени Капицы, завоевавшие четыре медали.

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