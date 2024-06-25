Подмосковные учителя получат выплаты за подготовку 2 и более стобалльников
Имена учителей, которые подготовили наибольшее количество выпускников-стобалльников объявили в Подмосковье. В этом году наивысший результат — 13 человек с максимальным результатом.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, самое большее количество стобалльников подготовил учитель физики в Физтех-лицее имени Капицы, автор учебно-методических пособий по подготовке к олимпиадам по физике, соавтор трех сборников задач по физике для 7, 8 и 9 классов Александр Киреев.
На втором месте учитель математики Ольга Брославская, подготовившая восемь стобалльников, а третье место поделили учитель русского языка и литературы из Сергиево-Посадской гимназии Ирина Михайлова и учитель математики из гимназии № 1 Жуковского Громова Елена Александровна - каждая подготовила по шесть учеников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.
По славам первого зампреда правительства Московской области Ильи Бронштейна, этом году 95 учителей подготовили двух и более стобалльников.
«В качестве поддержки для педагогов у нас в регионе действует единоразовая выплата - 150 тысяч рублей. Ее получит каждый учитель, подготовивший двух и более выпускников с максимальным баллом ЕГЭ», - рассказал Бронштейн.
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