Подмосковные учителя информатики смогут присоединиться к проекту «Яндекс. Учебник»

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Для участия следует зарегистрироваться на платформе, заполнить информацию о себе. На главной странице проекта можно будет делать задания и отслеживать свой прогресс.

«Самые активные учителя получат статус сертифицированного педагога Яндекса, приглашения на различные курсы и мастер-классы, а также другие возможности для развития. Кроме того, участие в программе открывает возможность выиграть грант на реализацию своего проекта или премию „Яндекс. Учебника“ в размере 100 тысяч рублей», - уточнили в ведомстве.

Участие в проекте бесплатное.

На этой неделе в России отметят День учителя. Об этом губернатор Андрей Воробьев напомнил на заседании правительства Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».