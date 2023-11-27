Подмосковные участники «Турнира содружества» в Калуге заняли призовые места

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В турнире поучаствовали сборные из Московской, Смоленской, Калужской и Тверской областей. За Подмосковье выступили 20 профессионалов. Для юношей и девушек турнир стал подготовкой к зимнему сезону первенства России в Рязани с середине марта.

Среди младшей группы девушек первое место заняла Дарья Финянина, третье - Кристина Колобаева. В средней группе первое место заняла Ксения Парфенова, второе - Дарья Илица. В старшей группе девушек лучшей стала Кира Шишкова.

У юношей младшей группы третье место занял Арсений Вильверт, в средней бронзу завоевал Егор Мякин, в старшей лидером признали Данилу Смирнова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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