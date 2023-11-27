27 ноября 2023, 13:07

Подмосковные участники «Турнира содружества» в Калуге заняли призовые места

Главное управление МЧС России по Московской области
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Участники сборной Московской области заняли призовые и первые места во время второго этапа «Турнира содружества памяти В. В. Александрову». Соревнования прошли в Калуге 23 ноября, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В турнире поучаствовали сборные из Московской, Смоленской, Калужской и Тверской областей. За Подмосковье выступили 20 профессионалов. Для юношей и девушек турнир стал подготовкой к зимнему сезону первенства России в Рязани с середине марта.

Среди младшей группы девушек первое место заняла Дарья Финянина, третье - Кристина Колобаева. В средней группе первое место заняла Ксения Парфенова, второе - Дарья Илица. В старшей группе девушек лучшей стала Кира Шишкова.

У юношей младшей группы третье место занял Арсений Вильверт, в средней бронзу завоевал Егор Мякин, в старшей лидером признали Данилу Смирнова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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Спасатели Спортсмены
27 ноября 2023, 14:36
Шесть охраняемых природных территорий объединят в Подмосковье
Фото: Ульянов А.И.
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Министерство экологии и природопользования Московской области проводит работу по реорганизации шести ООПТ в Серебряных Прудах. Их объединят в одну территорию — памятник природы областного значения «Полосненский».

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, комплексное экологическое обследование и геодезические работы на территориях провели еще в 2017 году.

Существующая документация в отношении шести особо охраняемых природных территорий имеет ряд недостатков, что говорит о необходимости реорганизации. Ее основные задачи: объединение шести ООПТ, создание нового режима охраны и установление границ объединенного памятника природы.

Министр заявил, что на территории памятника природы областного значения «Полосненский» охраняются ценные экосистемы, признанные уникальными не только для Московской области, но и для Средней полосы России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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Экология
27 ноября 2023, 14:34
Церковь Рождества Христова в Орехово-Зуевском округе отреставрируют
Главное управление культурного наследия Московской области
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Разрешение на реставрацию церкви Рождества Христова в деревне Рудне-Никитское выдали в Главном управлении культурного наследия Подмосковья. Работы планируется выполнить снаружи и внутри здания.

Реставрацию планируется провести на фасадах и в интерьерах памятника архитектуры. Эксплуатационные показатели здания улучшат для современного использования.

Деревянная теплая церковь Рождества Христова построена в 1781 году. В первой половине XIX века к западному фасаду трапезной пристроили крытую паперть и обшили стены тесом. Позднее переделали верхнее завершение храма, возвели два симметричных помещения. К тому же времени относится существующий в церкви иконостас. Детали скромного фасадного декора выполнили в стиле позднего классицизма.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с патриархом Кириллом реставрацию храмов в регионе.

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РПЦ Орехово-Зуево
27 ноября 2023, 14:30
Водонапорную башню ХIХ века отреставрируют в Мытищах
Компания ПИК
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В Мытищах отреставрируют Водонапорную башню ХIХ века территории жилого квартала ПИК «Яуза парк». Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

К 2027 году башня станет частью общественного пространства, которое благоустроит застройщик. Объект построили в 1896 году по проекту архитекторов Льва Кекушева и Иллариона Иванова-Шица.

«Возможность дать вторую жизнь исторической башне - это огромная ценность и ответственность. Мы хотим не только сохранить памятник, но и сделать его точкой притяжения», - директор по продукту ПИК Дарья Камышева.

В проекте поучаствует конструкторское бюро «Апрель». Фасады, конструкции перекрытий в виде сводов Монье, лестница на пять этаже находятся в удовлетворительном состоянии, их отреставрируют. Окна заменят, при этом будут использовать оригинальные материалы. Все трещины на фасадах обработают и заделают.

«В концепции мы придерживались принципа сохранения аутентичных исторических элементов и минимального воздействия на памятник. Все новые элементы будут отличаться современным дизайном и при этом подчеркивать ценные подлинные стены и своды», - сообщил управляющий партнер «Апреля» Алексей Фатькин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с патриархом Кириллом реставрацию храмов в регионе.

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Мытищи
27 ноября 2023, 13:55
Более 20 коммунальных машин задействовали в уборке снега в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Последствия снегопада устраняют в Лобне. Для расчистки дорог привлекли 23 коммунальные машины, во дворах работают более 270 дворников и спецтехника.

О некачественной уборке снега можно сообщить через Единую дежурно-диспетчерскую службу Лобни по телефону: 8 (495) 577-12-43.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.

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Дорожно-коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы.

«С 5 утра улицы и дороги Лобни очищают 23 единицы техники. Для расчистки от снега выведены все сотрудники профильных служб и мобильные бригады», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Специалисты расчищают центральные дороги, остановки общественного транспорта и подъезды к социальным объектам: школам, детским садам, больницам и другим.

К уборке придомовых территорий привлекли 278 дворников, а также задействовали 14 роторов, 13 тракторов и пять бобкетов.

Лобня Погода Снегопад

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