Подмосковные учащиеся смогут зарегистрироваться на бесплатные курсы программирования до 30 сентября

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На курсах ребята смогут познакомиться с языками программирования Python, Java, C , C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другими. Занятия рассчитаны на разные уровни подготовки и подходят как новичкам, так и продвинутым пользователям. Уроки проводятся в разных форматах, в том числе очно.

Оставить заявку на участие может сам учащийся, его родитель или законный представитель. Подробнее о порядке зачисления и доступных курсах можно узнать на Едином портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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