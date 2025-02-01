01 февраля 2025, 10:28

Подмосковные травматологи помогли юноше с редкой аномалией развития колена

Пресс-служба МОДКТОБ (Кукушкина Елизавета)
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Родители юноши, который жаловался на боль в области колена, обратились в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. Исследования выявили у молодого человека разрыв наружного дискоидного мениска. Выяснилось, что боль появилась полгода назад на тренировке по футболу.

Дискоидный мениск - это врожденная патология развития, при которой хрящевая прослойка коленного сустава имеет нетипичное строение. У него не только нетипичная для мениска форма, но и структура, а также аномально большое количество сосудов и увеличенная толщина. Эти факторы повышают риски травматизма.

«Благодаря артроскопическому оборудованию мы частично удалили измененные фиброзно-хрящевые пластинки и придали мениску правильную форму, а для сохранения анатомической целостности внутрисуставных структур наложили специальные менисковые швы», - отметил заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

По словам медиков, сейчас юноша чувствует себя хорошо. Впереди его ждет реабилитация.

Дети Здравоохранение Врачи Медицина
31 января 2025, 22:15
Масштабная модернизация объектов теплоснабжения начнется в Истре в этом году
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На совещании в администрации Истры обсудили главные цели по ремонту и обновлению котельных и тепловых сетей в округе на текущий год. Работы по улучшению теплоснабжения в округе завершат в 2027 году.

В этом году реконструируют котельные в Истре и в Павловской Слободе, а в Дедовске и селе Онуфриево капитально отремонтируют три объекта теплоснабжения. Также капитальное обновление ждет котельные в селе Новопетровское, деревне Кострово и в поселке Глебовский.

Помимо этого, в 2025 году планируют начать строительство двух котельных в Истре на улице Панфилова и в поселке Снегири. В планах у администрации округа и капитальный ремонт сетей теплоснабжения в Павловской Слободе и Дедовске, а также реконструкция участков сетей теплоснабжения в Истре, Дедовске, Рождествено и Покровском общей протяженностью 17,5 километров.

Истра Строительство Отопление Ремонтные работы
31 января 2025, 22:04
Итоги недельного «Плана добрых дел» подвели в Истре
Медиасток.рф
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По просьбам жителей в муниципальном округе Истра специалисты выполняют локальный ремонт в рамках акции «План добрых дел». В этот раз поменяли светильники, организовали съезд к подъезду для маломобильных жителей, а также демонтировали незаконно установленные бетонные кольца.

По «Плану добрых дел» на этой неделе специалисты выполнили три важных запроса от жителей. Первый касался удобного съезда на входе в подъезд дома № 28 на Центральной улице в деревне Кострово. К специалистам обратились жители дома, в котором проживает семья с ребенком-инвалидом. До этого момента для съезда с лестницы первого этажа здесь использовали откидной пандус. Однако дверь уставили слишком низко, что затрудняло проезд на коляске. Для решения этой проблемы специалисты сделали пологий спуск из металла.

Помимо этого, сразу в нескольких домах в Истре заменили светодиодные светильники: в доме № 84 на улице Ленина и в доме № 1 на улице ЭХ Большевик.

А в Андреевском на Луговой улице убрали незаконно установленные бетонные кольца, они сужали проезд и преграждали дорогу к объекту электроснабжения, расположенному между земельными участками. Решение о демонтаже приняли муниципальной административной комиссией.

Истра Дороги Ремонтные работы
31 января 2025, 21:54
Реконструкцию Дома творчества «Созвездие» завершили в Химках
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Здание Дома детского творчества «Созвездие» в Химках полностью обновили: как внутри, так и снаружи. Реконструкцию учреждения провели впервые за 40 лет.

Работы стартовали в апреле 2024 года. Специалисты выполнили перепланировку: расширили помещения и разделили кабинеты. Особое внимание уделили безопасности детей, установили современные вентиляционные и противопожарные системы, камеры видеонаблюдения и турникеты. Обновили не только внешний вид здания, но и коммуникации: отопление, водоснабжение и электрику.

«Нашей задачей было сделать, по возможности, еще кабинеты. На цокольном этаже у нас появились два новых хореографических зала с театральными студиями. Мы рады расширению!» - поделилась директор дома детского творчества Анна Прокофьева.

Самыми первыми обновленное учреждение посетили воспитанники, их родители и педагоги. Дети особенно оценили масштаб проведенных работ. Пока строители работали над новым обликом здания, учащиеся временно посещали кружки и секции в школе «Лига первых» и Аэрокосмическом лице.

Дети Химки
31 января 2025, 21:33
Врип главы Химок Елена Землякова провела личный прием жителей
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Временно исполняющий полномочия главы Химок Елена Землякова пообщалась с жителями округа на выездном приеме в Новых Химках. Заявители обратились к ней с просьбой решить вопросы с жилищными условиями и транспортом.

Выездная встреча сотрудников администрации Химок с жителями - это возможность обсудить все интересующие вопросы лично. Так, ременно исполняющий полномочия главы Елена Землякова выслушала просьбы граждан заасфальтировать дорогу в одной из деревень округа, установить счетчики в жилом доме, оказать помощь с капитальным ремонтом квартиры после затопления.

«Вместе с коллегами зафиксировали заявки и пожелания. Вопросы разные, будем работать над их решением», - поделилась она.

Участие во втором выездном приеме администрации приняли 35 человек. Жители традиционно высоко оценили формат. Следующая встреча состоится 5 февраля в школе № 22 в Сходне по адресу: улица Первомайская, дом № 33.

Благоустройство ЖКХ Химки

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