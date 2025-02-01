Подмосковные травматологи помогли юноше с редкой аномалией развития колена

Дискоидный мениск - это врожденная патология развития, при которой хрящевая прослойка коленного сустава имеет нетипичное строение. У него не только нетипичная для мениска форма, но и структура, а также аномально большое количество сосудов и увеличенная толщина. Эти факторы повышают риски травматизма.

«Благодаря артроскопическому оборудованию мы частично удалили измененные фиброзно-хрящевые пластинки и придали мениску правильную форму, а для сохранения анатомической целостности внутрисуставных структур наложили специальные менисковые швы», - отметил заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

По словам медиков, сейчас юноша чувствует себя хорошо. Впереди его ждет реабилитация.