Подмосковные студенты стали призерами конкурса «Большая перемена»

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Студенты Зарайского педагогического колледжа показали особенно высокие результаты: выпускницы Полина Позднякова и Алина Якунина стали лауреатами первой степени и получили по миллиону рублей на обучение или запуск стартапа.

Лауреатами первой степени также стали Вероника Ковалевич и Мария Кирюшкина из Зарайского педагогического колледжа и Софья Силкина из Егорьевского Колледжа педагогики и искусства. Им присудили премии по 200 тысяч рублей.

Помимо этого, десять лауреатов второй степени из Подмосковья получат премии от 100 до 200 тысяч рублей.

Напомним, конкурс «Большая перемена» организован в рамках проекта «Россия - страна возможностей». Он включал образовательные мероприятия и испытания по 12 направлениям.