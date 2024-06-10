Подмосковные студенты смогут посетить экскурсии по кабельному заводу в Подольске

Как отметил глава округа Григорий Артамонов, предприятия, которые позволяют подрастающему поколению прийти и ознакомиться с технологией производства и условиями труда, позволяют рассчитывать на востребованных специалистов в будущем.

«Это люди, кто работают у станка, это проектировщики. И вот мы сегодня, в рамках нашей встречи, проговорили, что в одном из наших ссузов, мы откроем отдельное направление - проработаем открытие направления - гальваники», - отметил он.

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На заводе производят кабели и оборудование, которое используют в промышленности. Завод также участвует в программе промышленного туризма - посетить экскурсии на производство может любой желающий.

«Ввиду того, что мы стали водить экскурсии, открываться людям и показывать свое производство, мы придумали для себя такую привлекательную формулировку - „ПриТЯГАтельный завод“. Ввиду того, что у нас еще много разных направлений, тем и притягиваем людей, чтобы они заинтересовались инженерным трудом», - рассказал генеральный директор Максим Тугучев.