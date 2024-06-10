10 июня 2024, 11:10

Подмосковные студенты смогут посетить экскурсии по кабельному заводу в Подольске

Телеканал «360»
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Завод кабелей и промышленного оборудования «СПКБ Техно» пригласил будущих специалистов на экскурсии. Они могут посетить цеха, ознакомиться с технологией производства и условиями труда.

Как отметил глава округа Григорий Артамонов, предприятия, которые позволяют подрастающему поколению прийти и ознакомиться с технологией производства и условиями труда, позволяют рассчитывать на востребованных специалистов в будущем.

«Это люди, кто работают у станка, это проектировщики. И вот мы сегодня, в рамках нашей встречи, проговорили, что в одном из наших ссузов, мы откроем отдельное направление - проработаем открытие направления - гальваники», - отметил он.

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На заводе производят кабели и оборудование, которое используют в промышленности. Завод также участвует в программе промышленного туризма - посетить экскурсии на производство может любой желающий.

«Ввиду того, что мы стали водить экскурсии, открываться людям и показывать свое производство, мы придумали для себя такую привлекательную формулировку - „ПриТЯГАтельный завод“. Ввиду того, что у нас еще много разных направлений, тем и притягиваем людей, чтобы они заинтересовались инженерным трудом», - рассказал генеральный директор Максим Тугучев.

Подольск Экскурсии Заводы
10 июня 2024, 11:08
Молодого бурого медведя заметили и сняли на видео в Дмитровском округе
Михаил Семенов
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Жительница Дмитровского городского округа заметила и сняла на видео молодого бурого медведя, который гулял в лесу у деревни Жестылево. В Минэкологии Подмосковья отметили, что это ценное наблюдение для мониторинга краснокнижных животных.

«Ареалом обитания медведей в нашем регионе является территория, граничащая с Тверской и Смоленской областями, включая Государственный комплекс „Завидово“. Поэтому любое свидетельство о нахождении зверя в других местах для нас чрезвычайно важно», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он рассказал, что медвежонок на видео выглядит здоровым и находится уже в том возрасте, когда может обходиться без матери. Беспокоиться о его судьбе нет причин.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области и относится под угрозой исчезновения в регионе. На сегодняшний день численность популяции этих хищников во всей Московской области оценивается в 10-15 особей.

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Медведи Животные Дмитров Экология
10 июня 2024, 11:05
Первый матч среди любительских команд прошел в парке Балашихи
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Открыл чемпионат известный футболист Дмитрий Хлестов. На поле вышли команды предприятия «Криогенмаш» и авиакорпорации «Рубин».

Участников также поприветствовал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич.

«Я желаю каждому из вас поменьше травм. А еще - меньше подкатов и больше красивого футбола. Я обязательно приеду к вам на закрытие турнира! Всем удачи!» - сказал чемпион России по футболу Дмитрий Хлестов.

Теперь игры среди любительских команд будут проходить здесь каждую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Футбол Балашиха
10 июня 2024, 11:04
Концерт в честь Дня соцработника провели в Наро-Фоминске
Медиасток.рф
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День социального работника отметили в Наро-Фоминске в Доме культуры «Звезда» 7 июня.

Праздник посетили социальные работники из Наро-Фоминска, Можайска и Рузы. Ежедневно они помогают пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным семья и сиротам получить меры поддержки. Лучших представителей сферы наградили благодарственными письмами, памятным сувенирами и цветами. Это работники многофункциональных и семейных центров, а также представители окружного управления соцразвития и другие профессионалы.

В знак благодарности за труд для зрителей подготовили творческие выступления.

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Наро-Фоминск Праздники Концерты
10 июня 2024, 10:51
Более 150 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Unsplash
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За неделю 155 человек из пяти округов Московской области переехали из аварийного жилья в новостройки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

«На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 49 аварийных помещений в Истре, Королеве, Химках, Шатуре и Люберцах», - уточнили в ведомстве.

Всего за семь дней расселили более двух тысяч квадратных метров жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Аварийное жилье

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