Подмосковные студенты пройдут трудовую практику на Камчатке

По словам министра информации и молодежной политики Екатерины Швелидзе, студенты трудятся в нескольких направлениях: педагогическое, сервисное, строительное, сельскохозяйственное, IT-направления, отряды проводников.

«Путинное направление было открыто в этом году, но ребята сразу прошли отбор и отправились работать на серьезный федеральный проект на одну из самых отдаленных точек России», - рассказала Швелидзе.

Она добавила, что организация «Российские студенческие отряды» развивается и дает молодежи не только получать новые знания и опыт, но и увидеть отдаленные уголки России, познакомиться с разной культурой и найти друзей.

«Камчатка - место куда мечтают отправятся многие, и в этом году у нас получилось. Мы готовы показать на что способны и отработать эти два месяца на высшем уровне!» - отметил комиссар студенческого путинного отряда «Варягъ» Евгений Ткаченко.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».