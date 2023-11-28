Подмосковные студенты прошли в финал всероссийского конкурса молодых управленцев

«Всего в этом году для участия в конкурсе „Лидеры села“ зарегистрировалось более 14 тысяч человек из 89 субъектов Российской Федерации, а трое юных специалистов из Московской области вышли в финал конкурса», - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В финал конкурса прошли три представителя Подмосковья: Дарья Глушенкова из НИУ ВШЭ по специальности «Городское планирование», Елизавета Любимова - заместитель директора МУК «СДК „Быково“» и Даниил Фофлин- инженер военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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