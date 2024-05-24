Подмосковные студенты посетили марафон в честь Дня славянской письменности

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, студентам рассказали об истории и традициях праздника, а также о выдающихся людях, которые внесли вклад в развитие культуры России. Для них провели конкурс на знание цитат из художественной литературы.

«Мы присоединяемся к знаменитому русскому писателю Тургеневу и завещаем: берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками. Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием - в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса», - добавили педагоги.

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