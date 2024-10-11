11 октября 2024, 19:37

Подмосковные студенты победили на конкурсе профмастерства в Коломне

Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Конкурс профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов «Труд Крут» состоялся в Коломне. Мероприятие организованно при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

На протяжении трех дней активисты студенческих отрядов демонстрировали свои знания и навыки в таких областях, как ветеринария, зоотехния, агрономия, технологии переработки продукции и сбор сезонного урожая.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что победители в каждой категории станут частью сборной студенческих сельскохозяйственных отрядов Центрального федерального округа и представят свои регионы на конкурсе на лучший сельскохозяйственный отряд.

Студенты РСО Московской области продемонстрировали высокие результаты. Арина Арсеньева из Сергиево-Посадского колледжа заняла первое место в категории «Ветеринария». В компетенции «Зоотехния» лучшей стала Милослава Дурова из Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова.

Студентка Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» Вероника Козлова заняла первое место в категории «Технология переработки продукции», а Анастасия Бессонова из Коломенского аграрного колледжа получила второе место в той же компетенции. Третье место в категории «Сбор сезонного урожая» заняла Светлана Зязина.

В перерывах между конкурсами студенты смогли посетить Коломенский Кремль и музей «Коломенская пастила», а также принять участие в нетворкинге и развлекательных мероприятиях.

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Коломна Молодежь Студенты
11 октября 2024, 19:25
Более 700 многоквартирных домов обеспечили теплом в Чехове
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На встречу с главой городского округа Чехов Михаилом Собакиным приехали руководители ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний. Они доложили ситуацию с подачей тепла в муниципалитете. В Чехове свыше 700 многоквартирных домов уже обеспечили теплом.

Главы ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний рассказали руководителю муниципалитета Михаилу Собакину о ходе подачи отопления в многоквартирные дома округа.

Сегодня без тепла остаются менее 30 из 769 домов. Причиной стали технологические повреждения инженерных коммуникаций. Утечки устраняют восемь аварийных бригад.

Уже завершили работы на центральном тепловом пункте № 3. К концу дня дома, подключенные к этому объекту, обеспечат теплом. В оставшиеся дома поселка Новый Быт до конца дня также дадут отопление.

На встрече отдельно обсудили вопросы содержанию подвалов. В округе уже начала работать каналопромывочная машина. Подвалы очистят и осушат в течение ближайших нескольких дней.

Руководители муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» рассказали главе округа об наборе новых сотрудников. Свыше 25 человек уже трудоустроили, около 10 кандидатов сейчас проходят собеседование.

«Еще раз благодарю жителей за понимание. В данный момент моей основной задачей остается подача тепла во все жилые помещения. Для ускорения процесса мы задействуем не только свои аварийные бригады, но и используем помощь подрядных организаций», - подчеркнул Михаил Собакин.

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Отопление Чехов
11 октября 2024, 18:07
Нуждавшихся в помощи пенсионеров вызволили из запертых квартир в 2 округах Подмосковья
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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За сутки сотрудники 233-й и 276-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» выезжали на вскрытие дверей в квартиры, где находились пожилые люди, нуждавшиеся в медицинской помощи. Инциденты произошли в Сергиево-Посадском и Шатурском округах.

Заместитель начальника ПСЧ-276 Александр Львов сообщил, что жительница поселка Мишеронский округа Шатура обратилась в экстренную службу, так как ей стало плохо - она упала и не смогла подняться самостоятельно.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции вскрыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента и вошли в помещение», - добавил Львов.

Начальник ПСЧ-233 Вячеслав Ефремов добавил, что в этот же день в службу спасения поступил звонок от женщины, которая не могла открыть дверь квартиры своей 94-летней матери в Сергиево-Посадском округе. Оказалось, что обе входные двери были заперты изнутри.

По прибытии спасатели вскрыли дверь с помощью инструмента. Пенсионерка пожаловалась на высокое давление, и медики оказали ей помощь на месте.

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Спасатели Сергиев Посад Шатура
11 октября 2024, 18:05
Житель Красногорска купит квартиру с помощью сертификата для детей-сирот
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Еще один житель Красногорска Роман Карасев получил жилищный сертификат для детей-сирот. Он сможет приобрести квартиру в любом населенном пункте Подмосковья.

Заместитель главы городского округа Красногорск Евгений Елизаров вручил Роману Карасеву жилищный сертификат для детей-сирот. Молодой человек остался без попечения родителей, поэтому получил право на покупку собственной квартиры. Он может приобрести квадратные метры в любом населенном пункте Подмосковья, однако Роман планирует обзавестись домом в Красногорске, так как здесь живут его родственники и друзья.

Роман Карасев увлекается мотоциклетным спортом и мечтает стать профессиональным гонщиком.

Дети-сироты после совершеннолетия остаются в сфере внимания администрации городского округа и пользуются юридической поддержкой.

В этом году еще три ребенка-сироты получат право на покупку собственной квартиры.

Московская область - единственный регион, где жилищный сертификат выдают с 18, а не с 23 лет.

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Красногорск
11 октября 2024, 17:55
Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до музеев региона
Минтранс Подмосковья
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Министерство транспорта Подмосковья представило перечень маршрутов, которые позволяют добраться до музеев в городах Красногорск, Истра, Серпухов, Пушкино и Чехов. В список вошли 18 автобусных маршрутов.

Одним из рекомендуемых мест для посещения является музей-усадьба «Архангельское» в Красногорске, где обстановка позволяет гостям погрузиться в прошлое. До усадьбы можно доехать на восьми автобусах из Москвы и Красногорска. Ближайшая остановка к усадьбе называется «Архангельское».

Следующим в списке значится музей «Новый Иерусалим» в Истре, предлагающий одну из крупнейших экспозиций в Подмосковье. Поезда от Рижского вокзала отправляются до станции «Истра», откуда можно воспользоваться двумя городскими маршрутами: № 32 «ст. Истра - Лечищево - Рождествено» и № 33 «ст. Истра - Лыщево», чтобы доехать до остановки «Музей».

Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в Больших Вяземах также попал в список. Чтобы добраться туда, нужно доехать на поезде от Белорусского вокзала до станции «Голицыно», а затем воспользоваться автобусами: № 38 «Станция Голицыно - Городок-17», № 1055 «Станция Голицыно - Станция МЦД Одинцово», № 42 «Станция Голицыно - Платформа Жаворонки» и № 50 «Квартал имени Маяковского - Станция МЦД Одинцово», до остановки «Институт».

Еще одно культурное место - музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» в Чехове. Туда можно доехать на трех автобусных маршрутах, которые следуют от автовокзала Чехов до остановки «Мелихово»: № 25 и № 25к «Нерастанное - Автовокзал Чехов», а также № 428к «Автовокзал Чехов - Метро Лесопарковая».

На всех маршрутах действуют льготы для жителей Подмосковья, имеющих социальные карты. Проезд можно оплатить как банковскими, так и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Полный список маршрутов доступен на официальном сайте Минтранса Подмосковья по ссылке.

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Музеи Автобусы

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