Подмосковные строители восстановят еще один жилой дом в Макеевке

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Конструктивные элементы здания уже восстановили силами специалистов подмосковного Фонда капитального ремонта. Они также заменили систему центрального отопления и установили новые окна. Все работы проводят под контролем технадзора.

«Восстановление разрушенных домов - это непростой процесс, в котором каждая деталь играет важную роль. Благодаря совместным усилиям создаются условия, способствующие возвращению жителей к привычной жизни», - отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Технадзор участвует в восстановлении домов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Специалисты обследуют здания и сопровождают каждый этап ремонта.

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