16 октября 2024, 12:42

Подмосковные строители восстановят еще один жилой дом в Макеевке

Министерство ЖКХ Московской области
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Подмосковные строители восстановят жилой дом в Червоногвардейском районе Макеевки. Девятиэтажное здание сильно пострадало в ходу боевых действий, повредились как внешние, так и внутренние стены.

Конструктивные элементы здания уже восстановили силами специалистов подмосковного Фонда капитального ремонта. Они также заменили систему центрального отопления и установили новые окна. Все работы проводят под контролем технадзора.

«Восстановление разрушенных домов - это непростой процесс, в котором каждая деталь играет важную роль. Благодаря совместным усилиям создаются условия, способствующие возвращению жителей к привычной жизни», - отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Технадзор участвует в восстановлении домов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Специалисты обследуют здания и сопровождают каждый этап ремонта.

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Строительство Донбасс Ремонтные работы
16 октября 2024, 13:04
Ремонт дома культуры в поселке Пролетарском в Серпухове завершат до 1 ноября
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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В поселке Пролетарском продолжаются работы по ремонту дома культуры «Лира» и прилегающего к нему сквера. Несмотря на погодные условия, планируется закончить благоустройство в срок.

Проверить, как идет ремонт, приехал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко. Он убедился, что сценическое пространство в доме культуры уже почти обновлено. Здесь появились новые кулисы, а также два комплекта оформления сцены для разных мероприятий. Специалисты в ближайшее время закончат укладку сценического покрытия и установят новую мебель.

Учреждение культуры в Пролетарском через два года будет отмечать свой 100-летний юбилей. Очень важно к этому времени сделать помещение уютным и комфортным, отметил глава округа.

В сквере, прилегающем к доку культуры, рабочие укладывают асфальт и брусчатку. Здесь появится новое пространство для проведения мероприятий на свежем воздухе, а также будут разграничены пешеходная и автомобильная зоны.

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Благоустройство Серпухов Ремонтные работы
16 октября 2024, 12:54
Капремонт школы № 5 в Лобне завершится в 2025 году
Unsplash
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В средней образовательной школе № 5 в Лобне продолжается капитальный ремонт. Окончание работ планируется в 2025 году.

На объекте ежедневно трудятся более 70 рабочих и две единицы техники. В настоящее время специалисты приступили к оштукатуриванию стен на третьем этаже здания. На этой неделе будет закончена установка перекрытий над актовым залом, стяжка пола и монтаж балок над спортивным залом.

Капитальный ремонт учебного заведения, построенного 1960 году, стартовал в конце июня текущего года. Планируется заменить инженерные сети и оборудование, кровлю, окна и двери, а также обновить и утеплить фасад здания.

Строители установят новую сантехнику, выполнят внутреннюю отделку помещений и монтаж системы отопления. Для школы также закупят новую мебель и оборудование в классы, пищеблок и спортивный зал.

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Школы Лобня Ремонтные работы
16 октября 2024, 12:54
Программы по повышению надежности электроснабжения завершили в 15 округах Подмосковья
Мособлэнерго
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Компания «Мособлэнерго» завершила работы по повышению надежности электроснабжения в 15 округах Подмосковья. Ремонтные мероприятия провели в Воскресенске, Волоколамске, Дзержинском, Дубне, Егорьевске и других городах.В Минэнергетики отметили, что в 2024 году удалось увеличить объемы ремонта и обновления оборудования на подстанциях.

На данный момент выполнено почти 97% работ, охватывающих 381 электросетевой объект. Полностью завершены работы на 358 объектах, отремонтировано 89,3 километра линий электропередачи и 108 подстанций.

Например, в Воскресенске обновили линию, питающую 55 домов, установив 54 опоры и заменив 55 вводов. В Чехове заменили трансформатор для улучшения электроснабжения больницы и частных домов.

Напомним, всего работы проводятся в 33 округах Подмосковья, включая Раменское, Пушкино, Наро-Фоминск и другие, где от жителей поступали жалобы на качество электроснабжения.

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Электричество
16 октября 2024, 12:44
Напор горячей воды восстановили в 4 тысячах домах Подмосковья осенью
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Коммунальные службы Подмосковья под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона восстановили давление горячей воды в батареях. Специалисты оперативно устраняли недочеты по заявкам жителей многоквартирных домов.

В ведомстве объяснили, что по Правилам предоставления коммунальных услуг, давление горячей воды должно составлять 0,3-4,5 атмосферы. За этими показателями должны следить управляющие компании.

Давление снижается, как правило, из-за засоров в общедомовых и квартирных системах или известковых отложениях внутри смесителя.

Если напор воды слабый, то нужно обратиться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу Московской области.

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ЖКХ Правила

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