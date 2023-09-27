Подмосковные строители восстановили еще один дом в Мариуполе

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Строители восстановили и усилили конструктивные элементы здания, обновили кровлю, заменили системы холодного водоснабжения, центрального отопления и водоотведения, установили новые окна и провели ряд других работ.

«Мы помним все дома в том виде, в каком они были в прошлом году. Хочется отметить колоссальные объемы работ, которые проводятся на каждом из объектов и в большинстве случаев идут с опережением», - заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Отмечается, что все работы выполнили под контролем специалистов технадзора. Они не только обследуют пострадавшие объекты, но и сопровождает каждый этап восстановления.

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