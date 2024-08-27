Подмосковные строители помогли восстановить детский сад в Мариуполе
Масштабные ремонтные работы детского сада завершили в центральном районе Мариуполя. Дошкольное образовательное учреждение пострадало во время боевых действий. Подмосковным строителям удалось восстановить объект, подготовив его к приему детей. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.
Рабочие восстановили конструкцию здания, кровлю и фасад, а также заменили системы водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и электроснабжения. Помимо этого, в детском саду установили пластиковые окна, провели внутреннюю отделку, а также системы видеонаблюдения.
Обновленное учреждение сможет принять 145 детей в семи группах, включая логопедическую и коррекционную.
Напомним, проектом восстановления руководили ППК «Единый заказчик в сфере строительства», ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» и ФАУ «РосКапСтрой».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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