Подмосковные строители помогли восстановить детский сад в Мариуполе

Соревнования в рамках летнего кубка главы прошли в Воскресенске. В них поучаствовали команды из нескольких городов страны.

Турнир в Чехове выиграла команда из Луганска. Тамбовчане заняли второе место. Хозяева поля оказались на третьей строчке турнирной таблицы.

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Побороться за победу на летнем кубке главы в Чехов приехали команды из Луганска, Нижнего Новгорода и Тамбова. Возраст участников соревнований - от 10 до 17 лет.

«Огромное спасибо Михаилу Николаевичу Собакину, который уделяет большое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья, помогает в проведении турнира. Ну и, конечно, хоккейный клуб „Гранит“, который принял нас в большую хоккейную семью, огромное спасибо!», - поделился главный тренер команды «Гранит следж» Владимир Тернавский.

Первый матч команда из Луганска выиграла у Нижнего Новгорода со счетом 3:1. Во второй встрече стартового дня состязаний хозяева льда сыграли «Гранит-Следж» и «Волчата» из Тамбова.