Подмосковные спортсмены завоевали золото на всероссийском турнире по фигурному катанию
Подмосковные фигуристы Артем Фролов и Анна Коломенская стали победителями всероссийских соревнований «Идеаль-2023» среди юниоров в танцах на льду. По результатам выступления пара набрала 182,16 баллов.
Артем Фролов и Анна Коломенская являются представителями центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Фигуристы смогли опередить представителей команды из Москвы, которым достались серебряные и бронзовые медали.
Соревнования проходят с 8 по 11 ноября в Казани.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца 2023 года на территории региона построят 13 крупных спортивных объектов. Они будут оснащены всем необходимым оборудованием. Кроме того, без внимания не останутся действующие объекты с большой историей.
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