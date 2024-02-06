Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях по метанию ножа
Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре награды на Всероссийских соревнованиях по метанию ножа «Турнир памяти И. М. Антипиной». Сборная Московской области получила одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.
Варвара Солдаткина из Пушкино заняла первое место на дистанции три метра среди женщин. Андрей Булышкин из Подольска стал серебряным призером на дистанции три метра среди мальчиков 12-13 лет. Спортсменка из Пушкино Александра Колесникова завоевала второе место на дистанции пять метров среди девушек 16-17 лет.
Бронзовую медаль принес подмосковной сборной Руслан Багаутдинов. Он пришел третьим на дистанции три метра среди юношей 14-15 лет.
Всероссийские соревнования «Турнир памяти И. М. Антипиной» по спортивному метанию ножа прошли с 2 по 4 февраля в Москве, в которых приняли участие более 120 спортсменов из разных регионов России.
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