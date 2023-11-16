Подмосковные спортсмены завоевали 7 медалей на Кубке России и всероссийских соревнованиях по стрельбе

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В 10 олимпийских упражнениях соревновались более 240 спортсменов из 25 регионов России.

«Золотую медаль в упражнении „пневматическая винтовка, 10 метров, 60 выстрелов стоя“ среди женщин завоевала Анастасия Сорокина (ГБУ МО „СШОР по ЛВС“). Еще одно „золото“ в активе Дениса Букина (ГБУ МО „ЦСП ОВС“). Он стал лучшим в упражнении „малокалиберная винтовка, третье положение, 50 метров“ среди мужчин», - уточнили в ведомстве.

В этой же дисциплине третьим стал Тимур Берлинский из ГБУ МО «ЦСП ОВС». Серебро завоевала Софья Никулина из ГБУ МО «СШОР по ЛВС» и Кирилл Тимофеев из ГБПОУ МО «УОР № 1».

Бронзу сборной Подмосковья принесли Егор Моисеев, Полина Туруло, Софья Никулина и Полина Левченко.

Соревнования прошли в Костроме с 5 по 12 ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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