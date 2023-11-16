16 ноября 2023, 02:00

Подмосковные спортсмены завоевали 7 медалей на Кубке России и всероссийских соревнованиях по стрельбе

Фото: Лукина Ольга тренер сборной МО тренер МАУДО ЦСШ № 1 (г.о. Наро-Фоминск)
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Спортсмены из Московской области завоевали семь медалей на Кубка России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия. Они привезли с турниров два золота, одно серебро и четыре бронзы, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

В 10 олимпийских упражнениях соревновались более 240 спортсменов из 25 регионов России.

«Золотую медаль в упражнении „пневматическая винтовка, 10 метров, 60 выстрелов стоя“ среди женщин завоевала Анастасия Сорокина (ГБУ МО „СШОР по ЛВС“). Еще одно „золото“ в активе Дениса Букина (ГБУ МО „ЦСП ОВС“). Он стал лучшим в упражнении „малокалиберная винтовка, третье положение, 50 метров“ среди мужчин», - уточнили в ведомстве.

В этой же дисциплине третьим стал Тимур Берлинский из ГБУ МО «ЦСП ОВС». Серебро завоевала Софья Никулина из ГБУ МО «СШОР по ЛВС» и Кирилл Тимофеев из ГБПОУ МО «УОР № 1».

Бронзу сборной Подмосковья принесли Егор Моисеев, Полина Туруло, Софья Никулина и Полина Левченко.

Соревнования прошли в Костроме с 5 по 12 ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
15 ноября 2023, 23:49
Компания «Мособлэнерго» защитила уникальный продукт на премии «Приоритет-2023»
Мособлэнерго
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Компания «Мособлэнерго» презентовала уникальный инновационный продукт — штангу для установки заземления. Защита проекта произошла на премии в области передовых промышленных технологий «Приоритет-2023», сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Перед жюри выступил главный специалист отдела технической инспекции службы надежности, производственного контроля и охраны труда «Мособлэнерго» Николай Чернов.

«Диэлектрическая изолирующая штанга для установки заземления используется для безопасной установки переносных заземлений в распределительных устройствах. В компании штанга имеет успешное практическое применение уже несколько лет», - уточнили в ведомстве.

Изделие применяют в сетях до110 кВ. Длина его изолирующей части составляет 1,4 тысячи миллиметра.

Оргкомитет премии отобрал более 40 заявок из 24 регионов страны. Больше всего работ собрали номинации «ТЭК», «Комплексная реализация инноваций в промышленности» и «Цифровизация производства». Победителей назовут в конце ноября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество
15 ноября 2023, 23:42
Новая школа на 550 мест появится в Красногорске до конца 2024 года
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В Красногорске на территории ЖК «Изумрудные холмы» начали стартовало строительство новой школы на 550 мест. Работы завершат в конце 2024 года.

«Мы в следующем году должны с вами сдать восемь школ, 10 детских садов. Это о чем говорит? О том, что и строители молодцы», - сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

На стройплощадку пришла семья Балашовых, которая планирует отдать сына Данилу в новое учебное заведение. По из словам, в микрорайоне живет большое количество семей с детьми, и еще одна школа стала необходимостью.

«Новая школа разгрузит школу, которая уже имеется - это школа № 18, и поможет уйти от второй смены. Это очень важно для детей, чтобы могли кроме учебы заниматься дополнительным образованием. У нас же будущие спортсмены и танцоры, и художники. Это необходимо», - рассказала местная жительница Оксана Балашова.

Будущее учебное заведение также позволит активно и всесторонне развивать детей. В нем предусмотрели кабинеты физики, химии, биологии и других, два спортзала и актовый зал на 200 посадочных мест. Общая площадь школы составит почти 12 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск
15 ноября 2023, 23:16
Эвакуированных из сектора Газа граждан России разместили в Волоколамске
Дарья Шапочкина
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В пункт временного размещения под Волоколамском продолжают поступать эвакуированные граждане России из сектора Газа. Первые порядка 50 человек прибыли в ПВР рано утром 14 ноября. Вторая группа приехала на следующий день.

Глава округа Михаил Сылка выразил слова поддержки эвакуированным жителям.

Большинство прибывших говорят по-русски, но и есть те, кто не знает языка, особенно малыши. Среди эвакуированных не только граждане РФ, но и палестинцы. Специально для них в пункте временного пребывания оборудовали комнаты для женщин и мужчин, где они могут молиться в любое время.

«Мы прилетели в Домодедово, там нас хорошо встретили. Дали теплые куртки, шапки и даже обувь. Это было очень необходимо, потому что когда нас эвакуировали, у нас было тепло и мы практически все были в легкой одежде», - рассказала одна из эвакуированных.

«Мы сами живем в Казани. У моего мужа там жили родственники, которые сейчас приехали сюда вместе с нами. Я никогда не бывала у него на родине, и тут мы решили впервые съездить в гости к его родственникам. Мы еще долго думали, когда ехать этой осенью или подождать до лета, но все-таки решились сейчас. Кто бы мог подумать, что вот так могла обернуться эта поездка», - рассказала жительница Казани Кристина.

По словам женщины, после небольшого отдыха она с семьей поедут в родной город.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС пустило тысячи ракет в сторону еврейского государства. Израильские военные начали в ответ обстреливать сектор Газа и запустили боевую операцию «Железные мечи». С момента эскалации в Газе погибли около 11,5 тысячи человек , 4,5 тысячи из которых - дети.

Волоколамск
15 ноября 2023, 23:05
Выставка уникальной коллекции Юсуповых открылась в Красногорске
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Выставка уникальной коллекции Юсуповых открылась в музее-заповеднике «Архангельский» в Красногорске. Экспозицию разместили в зале малого дворца «Каприз».

Выставку назвали «Фарфоровое заведение». На ней можно увидеть парадные сервизы, чайные пары, тарелки, вазы, кувшины и многое другое с разными композициями.

«В истории завода различают два периода. Первый с 1818 по 1822, так называемый, ранний, когда мастера только-только искали свой стиль. И поздний с 1822 по 1831, когда мастерской заведовал Август Филипп Ламбер», - сообщила хранитель музейных предметов музея-заповедника «Архангельское» Анастасия Москалева.

Экспозицию разместили в том же месте, где когда-то работала мастерская. Многие, кто приезжает в «Архангельское», спрашивают о фарфоровом заведении Юсупова. Теперь смогут полюбоваться воочию. Некоторые предметы широкая публика увидит впервые. Выставка фарфора будет постоянной.

Познакомиться с предметами некоторыми предметами и проникнуться атмосферу княжеского дома можно до февраля 2025 года.

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Красногорск

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