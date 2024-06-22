22 июня 2024, 16:33

Подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей на Играх БРИКС 21 июня

Оргкомитет Игр стран БРИКС
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Представители Московской области завоевали 14 медалей на мультиспортивных международных соревнованиях Игры стран БРИКС. Из них 13 — награды высшей пробы.

В гребле на байдарках и каноэ Максим Спесивцев и Виталий Ершов победили в соревнованиях двоек на дистанции 1000 метров. Дзюдоист Армен Агаян выиграл золото в весовой категории до 73 килограммов, одолев в финале Чынгызхана Сагыналиева из Киргизии.

Пловцы Герман Зажирский и Дарья Рогожинова добавили две золотые медали в копилку сборной России в комбинированной эстафете 4×100 метров и комплексном плавании на 200 метров соответственно.

В командных соревнованиях по фехтованию среди женщин в дисциплине «сабля» подмосковная спортсменка Яна Егорян также принесла золото сборной России. В дисциплине «рапира» золото завоевала женская сборная с Анной Соловьевой в составе. В дисциплине «шпага» мужская сборная России под руководством подмосковного спортсмена Георгия Беруева одержала уверенную победу.

Представители Московской области в художественной гимнастике выиграли пять золотых медалей. Лала Крамаренко и Анна Попова, Анна Батасова, Нонна Нянина и София Яковлева стали лучшими в многоборье и командном зачете соответственно.

Серебряную медаль в гребле на байдарках и каноэ завоевал Сергей Свинарев, финишировав вторым на дистанции байдарок-двоек на 200 метров в паре с российским спортсменом Максимом Каратаевым.

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Спортсмены Награды
22 июня 2024, 14:58
Обновленный Парк Ветеранов в Мытищах откроют 28 июня
Пресс - служба Мытищи
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В связи с неблагоприятными погодными условиями открытие обновленного Парка Ветеранов в Мытищах перенесено на 28 июня. В парке проведена масштабная реконструкция, включая реставрацию памятника Нине Распоповой, обновление дорожно-тропиночной сети и строительство современной детской площадки.

Особое внимание уделено созданию нового памятника, посвященного жителям Мытищ, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. За последнее время было проанализировано более четырех тысяч архивных документов, что позволило установить места захоронения около тысячи погибших военнослужащих и судьбу 908 пропавших без вести.

Отметим, что открытие парка 28 июня станет значимым событием для города, подчеркивающим уважение и память о вкладе предыдущих поколений в историю страны. Все жители и гости города смогут принять участие в торжественной церемонии открытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Благоустройство Мытищи Парки
22 июня 2024, 14:49
Университет просвещения в Мытищах получил грантовую поддержку Росмолодежи
Unsplash
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Государственный университет просвещения в Мытищах объявил о получении грантовой поддержки от Федерального агентства по делам молодежи. Благодаря этому возможна реализация двух значимых проектов, направленных на развитие лидерских качеств среди студентов.

В рамках конкурса на грантовую поддержку университет представил два проекта в различных номинациях. В номинации «#МЫВМЕСТЕ» представлен проект создания Центра по поддержке и развитию добровольчества и просветительской деятельности в сфере культуры безопасности жизнедеятельности.

Центр будет ориентирован на обучение детей и молодежи навыкам оказания первой помощи, выживанию в экстремальных условиях, основам работы с беспилотными летательными аппаратами и другим важным умениям. После обучения участники центра смогут передавать свои знания и навыки сверстникам в 45 городских округах Московской области.

В номинации «#двигай_сообщество» представлен проект «Форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов», который успешно проводится уже третий год. Форум объединяет студентов по четырем направлениям: руководители студенческих советов, лидеры студенческих медиа, команда «Студенты-учителя» и команда «Проектные лидеры». Мероприятие способствует развитию лидерских качеств и укреплению студенческого сообщества.

Ожидается, что реализация данных проектов начнется уже в ближайшее время, что позволит университету еще более активно включаться в социальную жизнь региона и страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развитие ИИ позволит следить за порядком и безопасностью.

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Мытищи Студенты
22 июня 2024, 14:22
Новая экспозиция «Импульс. АРТ» открылась в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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В Молодежном центре «Импульс» прошло торжественное открытие тринадцатой экспозиции в рамках пространства талантливой молодежи «Импульс. АРТ». Посетители смогут насладиться разнообразием работ, созданных молодыми и талантливыми художниками.

Это уникальное мультиформатное место, которое служит не только выставочным пространством с уникальными и креативными экспонатами, но и зоной отдыха для всех желающих.

В рамках торжественного открытия для всех участников провели экскурсию по локациям экспозиции, а каждый гость имел возможность лично задать вопросы творцам и узнать все секреты создания выставочных работ.

Отметим, что пространство талантливой молодежи «Импульс. Арт» будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 до 5 июля включительно. Вход свободный, возрастные ограничения отсутствуют.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выставки Мытищи Художники
22 июня 2024, 14:14
Акция «Свеча памяти» прошла у Вечного огня в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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Жители Мытищ приняли участие в акция «Свеча памяти». 22 июня в России проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, ветераны, лидеры общественного мнения, представители молодежных организаций, волонтеры, члены общественного движения «Юнармия» и жители города собрались у Вечного огня на акции «Свеча памяти».

Участники мероприятия возложили цветы, почтили минутой молчания и зажгли свечи в память о тех, кто мужественно защищал нашу Родину.

Напомним, что в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровавой и разрушительной в истории страны. Она продолжалась 1418 дней и завершилась 9 мая 1945 года капитуляцией фашистской Германии.

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Мытищи Общественные акции Великая Отечественная война

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