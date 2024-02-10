Подмосковные спортсмены выиграли четыре медали во второй день Всероссийской зимней Спартакиады

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, одна золотая и три бронзовых медали стали первыми в копилке подмосковной сборной на зимней Спартакиаде.

Фаиля Аймалетдинова заняла первое место в шорт‑треке на дистанции 500 метров с результатом 44,315 секунды.

Всего пяти секунд не хватило подмосковной биатлонистке Анастасии Гореевой, чтобы оставить позади свою соперницу Анастасию Батманову. Она заняла третье место и получила бронзовую медаль.

Сноубордисты Александра Теймурова и Кирилл Калинин завоевали бронзовые награды в дисциплине «хаф-пайп».

Напомним, что соревнования по 14 видам спорта пройдут в пяти регионах России - Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае. В соревнованиях участвуют более двух с половиной тысяч российских спортсменов. Спартакиада завершится 18 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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