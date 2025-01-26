26 января 2025, 12:35

Подмосковные спортсмены выиграли 5 медалей на Кубке России по боксу

Федерация бокса России
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Представители Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке России по боксу. В копилке сборной Московской области три серебра и две бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Спортсмены из Ногинска Володя Мнацаканян в весовой категории 48 килограммов и Константин Опольский в весе 60 килограммов заняли вторые места турнира. Представитель Люберец Святослав Тетерин также стал серебряным призером в категории 92 килограмма.

Бронза в весовой категории 57 килограммов досталась Виталию Бойцову из Балашихи, а в весе 75 килограммов - Алексею Семыкину из Электростали.

Напомним, соревнования организовали в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Турнир стал отборочным этапом для участия в чемпионате мира в составе сборной России. Участие в Кубке России приняли 104 спортсмена из 38 регионов.

Спортсмены
26 января 2025, 11:42
Интеллектуальный квиз к годовщине снятия блокады Ленинграда прошел в Дмитрове
Управление культуры туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа
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Памятные мероприятия прошли в библиотеках Дмитровского округа ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Сотрудники Центра чтения провели акцию для учащихся начальных классов, а в Яхромской библиотеке прошел исторический квиз.

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Осажденный город - единственный в мире, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Героизм жителей - огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Сотрудники Центра чтения Дмитровской центральной библиотеки провели мероприятие «Непокоренный город» для учащихся начальных классов Дмитровской школы № 9. Детям рассказали о подвиге солдат. Часть мероприятия посвятили творчеству писателя Николая Владимировича Богданова. Школьникам прочитали отрывки рассказа «Бессмертный горнист».

Сотрудники библиотеки в Яхроме провели квиз «Блокада Ленинграда», в котором приняли участие ученики начальных классов. Они узнали о фактах времен Великой Отечественной войны. Все получили дипломы.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина подчеркнула, что мы должны помнить о трагических событиях и не допустить повторения в будущем. Мероприятия и исторические документы служат свидетельством героизма и подвига народа.

Дмитров Блокада Ленинграда
26 января 2025, 11:38
Музыкальная игра для студентов прошла в Дмитрове
МБУ "КМЦ "Сфера"
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Специалисты Комплексного центра «Сфера» организовали для молодежи музыкальную игру «Students Battle Music». В ней приняли участие более 400 студентов Дмитровского техникума.

Участникам раздали бинго-бланки, и они начали соревноваться в знании музыкальных композиций и их исполнении. В программе прозвучали современные хиты и классика.

В конце подвели итоги. Победителям вручили сертификаты на посещение катка и бассейна от Управления физической культуры и спорта администрации Дмитровского округа.

«Молодежные центры в нашем округе создают пространство, где молодые люди могут развиваться, находить новые интересы и знакомства. Приятно видеть, как студенты активно принимают участие в мероприятиях и жизни города», - подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Студенты Дмитров
26 января 2025, 09:58
Деревню Мусино в Волоколамске газифицируют в 2025 году
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Глава Волоколамского округа Наталья Козлова проверила строительство газопровода высокого давления, который прокладывают от деревни Ярополец до Мусина. Трубопровод обеспечит топливом более 50 жилых домов.

Протяженность газопровода - 5,8 километров. На объекте трудятся 20 рабочих. В настоящее время они монтируют стальные трубы диаметром 159 миллиметров в райне Шилова. В дальнейшем подрядчик выведет низкое давление вблизи деревни, чтобы газифицировать жилые дома.

Отметим, работы ведутся в рамках совместной инвестиционной программы «Развитие газоснабжения и газификации Московской области на период 2021–2025 годы» между ПАО «Газпром» и Правительством Московской области.

«В 2024 году в Мусине было завершено строительство газопровода низкого давления, он уже опрессован. После ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления жители смогут подать заявки на техническое присоединение к нему индивидуальных жилищных строений. Ориентировочно это станет возможным уже во втором квартале 2025 года», - рассказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Топливо Волоколамск
25 января 2025, 20:15
Сотни студентов посетили парк Талалихина в Подольске в Татьянин день
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На областной акции «Зачетный парк» в Татьянин день центральная площадка парка имени Виктора Талалихина в Подольске собрала сотни студентов. Ребята участвовали в мастер-классах, викторинах, ярмарках, катались на катке.

Поздравить молодежь с Днем студента приехали председатель комитета по делам молодежи администрации Подольска Ольга Соколова, депутат Совета депутатов округа и член партии «Единая Россия» Виктор Щукин.

Юные жители Подольска показывали свои таланты и навыки в творческих конкурсах, посещали ярмарки, участвовали в викторинах и мастер-классах, катались на коньках. Вход на каток для студентов вузов и девушек с именем «Татьяна» был свободный. Участников праздничных мероприятий угощали горячим чаем и сладостями. Гости парка смогли испытать удачу в беспроигрышной лотерее.

Отметим, что в городском округе Подольск порядка восьми тысяч студентов обучаются в 12 учреждениях профессионального образования. Мероприятия в рамках областной акции «Зачетный парк» организовали также в Детском парке в Климовске.

Праздники Подольск Студенты

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