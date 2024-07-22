Подмосковные спортсмены выиграли 5 медалей на ЧЕ по гонкам с препятствиями

В молодом виде спорта необходимо бежать и преодолевать естественные и искусственные препятствия.

В чемпионате Европы принимали участие как профессионалы, так и любители от 12 лет. Российская команда выступала под нейтральным флагом. Всего в турнире состязались представители 30 стран. Они собрались в небольшой горной деревне в Италии.

«Нас принимали под нейтральным флагом, сама гонка была в Италии, в небольшой горной деревне на высоте 1500 метров - смогли туда доставить все препятствия. В августе планируется Чемпионат Мира в Коста-Рике. Поедем завоевывать еще медали. Только первые места!» - поделился Никита Хайдуков.

Заняться таким видом спорта можно в специализированных секциях, которые открыты и в Подмосковье. Базы для тренировок есть В Реутове, Балашихе и Красногорске. По словам спортсмена, отработать технику можно и на обычных открытых площадках. Одна из них работает в Москве - посетить ее может любой желающий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции стадиона «Авангард» в Коломне. Его откроют после ремонта к осени.

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