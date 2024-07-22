22 июля 2024, 11:19

Подмосковные спортсмены выиграли 5 медалей на ЧЕ по гонкам с препятствиями

Телеканал «360»
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Российская сборная выиграла 11 медалей на чемпионате Европы по гонкам с препятствиями. Из них пять наград завоевали подмосковные спортсмены. О том, как прошли соревнования, рассказал серебряный призер Никита Хайдуков в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

В молодом виде спорта необходимо бежать и преодолевать естественные и искусственные препятствия.

В чемпионате Европы принимали участие как профессионалы, так и любители от 12 лет. Российская команда выступала под нейтральным флагом. Всего в турнире состязались представители 30 стран. Они собрались в небольшой горной деревне в Италии.

«Нас принимали под нейтральным флагом, сама гонка была в Италии, в небольшой горной деревне на высоте 1500 метров - смогли туда доставить все препятствия. В августе планируется Чемпионат Мира в Коста-Рике. Поедем завоевывать еще медали. Только первые места!» - поделился Никита Хайдуков.

Заняться таким видом спорта можно в специализированных секциях, которые открыты и в Подмосковье. Базы для тренировок есть В Реутове, Балашихе и Красногорске. По словам спортсмена, отработать технику можно и на обычных открытых площадках. Одна из них работает в Москве - посетить ее может любой желающий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции стадиона «Авангард» в Коломне. Его откроют после ремонта к осени.

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Спортсмены
22 июля 2024, 11:54
Итоги работы спецслужб за неделю подвели на совещании в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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Об оперативной обстановке в городе поговорили на общегородском совещании в Лобне. На нем представители специальных служб рассказали об итогах недели.

Встреча прошла под руководством главы городского округа Лобня Анны Кротовой.

Представители отдела МВД отчитались, что обстановка в городе спокойная. Девочку, которая пропала накануне, нашли, с ней все в порядке.

Пожарные выезжали за неделю на шесть вызовов. Все сообщения оказались ложными.

Отчитались на совещании и об эпидемиологической ситуации. Она в норме. COVID-19 диагностировали у троих жителей, у одного обнаружили корь. Пациенты под наблюдением. Скорую помощь в минувшую семидневку в Лобне вызвали 548 раз. При этом 274 вызова были экстренными и 274 - неотложными.

Кроме того, на встрече рассказали о готовности новой школы на 2200 мест. Штат учреждения практически укомплектован. Сейчас остались вакансии учителей математики и музыки.

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Школы Лобня Скорая помощь
22 июля 2024, 11:50
Кинотеатр под открытым небом в Горках Ленинских проработает до конца лета
Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские»
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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» до конца лета продолжит работу кинотеатр «Киносад» под открытым небом. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

С начала лета в кинотеатре под открытым небом показывают отечественные и зарубежные фильмы. Репертуар подбирают в соответствии с запросами зрителей.

«Посещение нашего кинотеатра становится привлекательным вариантом досуга для широкой аудитории, позволяя зрителям ощутить гармонию между искусством кино и окружающей природой», - отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Кинотеатр расположен на лужайке Французского парка вблизи усадьбы. Смотреть фильмы, которые проходят каждые пятницу и субботу, одновременно могут до 200 человек.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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Ленинский округ
22 июля 2024, 11:46
Свыше 3 тысяч рабочих мест появится на новых складах в Домодедове
Мининвест МО
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Компания HD Development построит в Домодедове новые здания в составе корпуса «Южный». Там обустроят около 420 тысяч квадратных метров складов и производственных площадей. Получить работу там смогут более трех тысяч человек.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, в проект инвестируют 25-30 миллиардов рублей. Проект реализуют на пересечении трассы М-4 «Дон», Каширского шоссе и ЦКАД. Это позволит доставлять продукцию в любой район Москвы и региона за короткое время.

По словам генерального директора компании Леонида Капрова, предприятие получило разрешение на строительство двух новых корпусов, а том числе морозильного склада площадью более 24 тысяч квадратных метров.

«Этот корпус будет реализован с применением целого ряда инноваций, в том числе разработанных совместно с инженерами и технологами компании EVRAZ STEEL. Кроме того, наша команда начала строить на территории „Южного“ сухой отапливаемый склад площадью 18 тысяч квадратных метров», - рассказал он.

В морозильном комплексе применят балочную систему каркаса кровли. Это позволит увеличить площадь помещения на 1,5 метра и снизить энергозатраты.

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Строительство Рабочие места Заводы Город Домодедово
22 июля 2024, 11:38
Заплыв X-Waters пройдет на Истринском водохранилище 17 августа
Телеканал «360»
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В Подмосковье прошел массовый заплыв на открытой воде в рамках серии X-Waters Moscow. О начале и развитии масштабного спортивного мероприятия рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» исполнительный директор X-Waters Moscow Сергей Ефимов.

Московский этап соревнований появился в 2021 году. Первый заплыв был экспериментальным - тогда удалось собрать 400 человек. По словам Ефимова, это казалось большим числом для небольшой площадки.

«У нас были вопросы и по перемещению, по размещению автомобилей. Тогда у нас был первый опыт как организаций шаттлов, автобусов с перехватывающей парковкой, набор волонтеров, судей, спасателей и так далее», - уточнил он.

В этом году число регистраций увеличилось до 1,2 тысячи. На этом фоне организаторы приняли решение расширить график мероприятия - первый старт был в 09:00, а последний в 17:00. Это позволило участникам пройти свои дистанции по четкому расписанию.

«Первый год мы привлекали участников из различных регионов России, а сейчас к нам приезжают спортсмены из Турции, Узбекистана, Белоруссии и Объединённых Арабских Эмиратов. Это способствует развитию спортивного туризма. Многие семьи планируют отпуска, совмещая их с нашими мероприятиями», - подчеркнул Ефимов.

Следующий этап пройдет на Рузском водохранилище в санатории «Русь» 17 августа. На данный момент подано уже около 500 заявок. Принять участие может любой желающий, главное - уметь плавать. Минимальная дистанция - 500 метров. В Истре есть дистанции 500 метров, а также один, два и шесть километров. Также для команд организуют эстафету 3 по 1 километру.

Отмечается, что подготовка трассы начинается за день до мероприятия. Для этого есть специальная бригада, которая размещает буи и размечает трассу. По словам Ефимова, организаторы также обеспечивают культурную программу для болельщиков - в этом году для них выступала кавер-группа и проводились массовые разминки.

Напомним, что на мероприятии работают сертифицированные спасатели на гидроциклах и лодках, а также волонтеры на сапсерфах, которые обеспечивают безопасность на воде. Регистрация открыта на сайте xwaters.com.

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Строительство Рабочие места Заводы Город Домодедово

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