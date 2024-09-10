Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на международном турнире по биатлону

Анастасия Халили стала обладательницей серебра в гонке преследования на десять километров, ранее она завоевала золото в спринте. Бронзовую медаль в масс-старте на 15 километров среди мужчин получил Денис Иродов.

По итогам первого этапа турнира Халили возглавила общий зачет среди женщин. Она отметила, что не была уверена в своих результатах, но стремилась к лучшему, добавив, что ей еще нужно работать над стрельбой.

Всего в соревнованиях, проходивших с 4 по 9 сентября 2024 года в Красноярске, участвовали 13 представителей Московской области и 100 биатлонистов из России и Белоруссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион впервые занял призовое место на спартакиаде учащихся.

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