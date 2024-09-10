10 сентября 2024, 20:26

Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на международном турнире по биатлону

Денис Бушковский/Матч ТВ
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Подмосковные спортсмены завоевали три медали на Кубке Содружества по биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона. Спортсмены выиграли золото, серебро и бронзу.

Анастасия Халили стала обладательницей серебра в гонке преследования на десять километров, ранее она завоевала золото в спринте. Бронзовую медаль в масс-старте на 15 километров среди мужчин получил Денис Иродов.

По итогам первого этапа турнира Халили возглавила общий зачет среди женщин. Она отметила, что не была уверена в своих результатах, но стремилась к лучшему, добавив, что ей еще нужно работать над стрельбой.

Всего в соревнованиях, проходивших с 4 по 9 сентября 2024 года в Красноярске, участвовали 13 представителей Московской области и 100 биатлонистов из России и Белоруссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион впервые занял призовое место на спартакиаде учащихся.

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Спортсмены
10 сентября 2024, 20:47
Тренировочную эвакуацию пациентов провели в стационаре Истринской больницы
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В стационаре больницы городского округа Истра прошла тренировка по эвакуации пациентов и персонала при возникновении пожара. Мероприятие организовали в день общеобластной тренировки по отработке действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

По легенде возгорание произошло в гинекологическом отделении на первом этаже. Сотрудники включили пожарную сигнализацию, и медицинский персонал начал эвакуировать больных по нескольким лестницам. К прибытию пожарных все вышли на улицу.

Спецслужбы потушили «пожар» и вывели одного сотрудника из больницы. Он был в роли раненого. Тренировочные эвакуации и обучение персонала правилам пожарной безопасности в Истринской клинической больнице проходят раз в четыре месяца.

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Больницы Истра Эвакуации
10 сентября 2024, 20:37
Лесопарк «Шишкин лес» в Истре отметил первый день рождения
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Один год исполнился лесопарку «Шишкин лес» в Павловской Слободе городского округа Истра. В честь этого события для взрослых и детей организовали развлекательную программу.

Лесопарк открыли год назад, за это время он стал одним из самых популярных в округе. Погулять и провести время сюда приезжают не только местные жители, но и гости округа.

В «Шишкином лесу» есть все для досуга: велодорожки, воркаут-площадки, а для любителей спокойного отдыха - «зона тишины». На сцене каждые выходные выступают творческие коллективы, для детей здесь проводят мастер-классы.

В честь дня рождения парка подготовили праздничную программу: аниматоры в костюмах развлекали посетителей, работала специально оформленная фотозона, гостям праздника показали шоу мыльных пузырей, а также кукольное шоу-представление, присутствующие участвовали в анимационной программе «Зверополис». Для всех желающих организовали мастер-классы «Большие шахматы» и «Игра на металлофоне».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали шесть благоустроенных пространств.

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Праздники Дети Истра Парки
10 сентября 2024, 18:08
Мотоциклисту с частичной ампутацией руки помогли в Истринской больнице
ПС Минздрава
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Мужчина 29 лет поступил в Истринскую больницу с частичной ампутацией руки. После ДТП на мотоцикле конечность байкера почти полностью оторвало от туловища, рука держалась только на мягких тканях.

«Был риск потери руки, но нам удалось ее спасти. Мы провели хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении. Затем выполнили остеосинтез аппаратом Илизарова», - рассказал заведующий травматологическим отделением Роберт Миллер.

Полтора месяца байкер провел в больнице. Сейчас его выписали под наблюдение травматолога. Парень проходит реабилитацию у невролога, занимается лечебной физкультурой для восстановления функций травмированной руки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Истра Мотоциклы
10 сентября 2024, 18:05
Около 300 опор освещения установят в Дубне в этом году
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В городском округе Дубна в рамках проекта «Светлый город» установят 290 опор и светильников. Работы завершат в этом году.

Больше половины запланированного объема выполнено. Новое двухрожковое освещение установили на улице Академика Балдина до института ядерных исследований, таким образом осветили и дорогу, тротуары. Девятиметровые металлические опоры поставили до садового товарищества «Мичуринец». Вскоре подключат освещение на улицах Промышленная, Мещерякова, Инженерная и Вавилова.

«Все лампы энергосберегающие, проверили - светят ярко в темное время суток. Важно, что когда день станет короче, жителям будет комфортно ходить по этим улицам. Тем более, что освещения здесь давно ждали», - пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

Далее специалисты приступят к установке освещения на улицах Промышленная, 8 Марта и Юркино. В рамках проекта «Светлый город» установят 290 опор.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна

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