Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на международном турнире по самбо
Представители Московской области завоевали две медали на международном турнире по самбо. В копилке Подмосковья золото и серебро.
Соревнования прошли в Казани. За первые места боролись спортсмены из России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Республики Беларусь, Монголии и других стран.
Степан Солдатенков из Подмосковья стал победителем в весовой категории свыше 98 килограммов. Самбистка Эльмира Кахраманова взяла серебро в весовой категории до 59 килограммов.
Оба спортсмена являются воспитанниками подмосковного «Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта».
Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
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