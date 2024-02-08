Подмосковные спортсмены стали призерами Кубка России по горнолыжному спорту
Спортсмены из Подмосковья завоевали золотые и серебряные медали в соревнованиях Кубка России по горнолыжному спорту. Состязания по слалому прошли в Белокурихе Алтайского края.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, золотую медаль получила Виталина Гирина из Московской области, которая лучше всех справилась с двумя трассами, обогнав столичную спортсменку Анастасию Горностаеву. На третьем месте оказалась лыжница из Белоруссии Мария Шканова.
В мужском слаломе подмосковный спортсмен Александр Хорошилов завоевал серебряную медаль, уступив сопернику из Санкт-Петербурга. Лучшие горнолыжники отправятся на Спартакиаду в город Куса Челябинской области, где 12 февраля состоятся соревнования в слаломе-гиганте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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