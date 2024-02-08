Подмосковные спортсмены стали призерами Кубка России по горнолыжному спорту

Вопрос по восстановлению прав дольщиков продолжают контролировать в Подмосковье. От недобросовестных застройщиков в Московской области пострадали 117 тысяч человек. Их проблемы удалось решить — люди получили ключи от квартир или компенсационные выплаты. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

Значительную помощь в решении этих вопросов оказали прокуроры - они добились справедливых решений по каждому сложному объекту.

«К счастью, вопрос со 117 тысячами дольщиков закрыт. Мы продолжаем много строить. Все компании, которые приходят в Московскую область, выполняют сегодня одну понятную миссию - строят с профицитом детские сады, школы, поликлиники», - отметил Воробьев.

Сейчас Подмосковье приступило к реализации нового этапа программы по расселению аварийного жилья. Комфортные условия проживания получат люди, чьи дома были признаны аварийными с 1 января 2017 года.

«У нас порядка 900 тысяч человек живет в аварийном или ветхом жилье. Причем, это не только хрущевки, построенные в начале 60-х годов, но и 2-3-этажные бараки в таких округах, как Солнечногорск, Сергиев Посад, Подольск», - заключил губернатор.

По его словам, в Подмосковье привлекают инвесторов с принципиально важным условием - каждая стройка должна предполагать инвестиции в расселение аварийного жилья, реновацию, комплексное развитие территорий.

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Вопрос по восстановлению прав дольщиков продолжают контролировать в Подмосковье. От недобросовестных застройщиков в Московской области пострадали 117 тысяч человек. Их проблемы удалось решить - люди получили ключи от квартир или компенсационные выплаты. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.