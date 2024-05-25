Подмосковные спортсмены приняли участие в параде-шествии на ВДНХ

Капитан клуба «Чеховские медведи» поделился своими впечатлениями от участия в параде, подчеркнув, что первый раз участвует в параде.

«Очень понравилось, очень позитивно, рад, что удалось поучаствовать и представить в первом ряду наш родной регион, Московскую область», - поделился Котов.

Спортивное шествие приурочено к 105-летнему юбилею проведения первого парада спортсменов на Красной площади. В нем приняли участие представители 30 спортивных федераций и обществ, а также известные чемпионы российского спорта.

После окончания шествия именитые спортсмены провели зарядку, в которой смогли принять участие все желающие. При этом трансляция велась в другие регионы по телемосту. В завершение мероприятия прошел праздничный концерт.

Парад также посетили спортсмены из Белгорода, которые ранее прибыли в Подмосковье, чтобы возобновить тренировки. На сегодняшний день около 100 спортсменов проживают и тренируются на базах в Серпухове, Солнечногорске и Мытищах.

Мероприятие прошло в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Оно позволило гостям выставки на ВДНХ насладиться лучшими спортивными достижениями прошлого, настоящего и будущего.

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