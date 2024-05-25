25 мая 2024, 21:11

Подмосковные спортсмены приняли участие в параде-шествии на ВДНХ

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Масштабное парадное шествие на ВДНХ собрало более двух тысяч участников, а также спортивные семьи под руководством флагоносца и шестикратного чемпиона России по гандболу Кирилла Котова. Мероприятие организовано движением «Здоровое Отечество».

Капитан клуба «Чеховские медведи» поделился своими впечатлениями от участия в параде, подчеркнув, что первый раз участвует в параде.

«Очень понравилось, очень позитивно, рад, что удалось поучаствовать и представить в первом ряду наш родной регион, Московскую область», - поделился Котов.

Спортивное шествие приурочено к 105-летнему юбилею проведения первого парада спортсменов на Красной площади. В нем приняли участие представители 30 спортивных федераций и обществ, а также известные чемпионы российского спорта.

После окончания шествия именитые спортсмены провели зарядку, в которой смогли принять участие все желающие. При этом трансляция велась в другие регионы по телемосту. В завершение мероприятия прошел праздничный концерт.

Парад также посетили спортсмены из Белгорода, которые ранее прибыли в Подмосковье, чтобы возобновить тренировки. На сегодняшний день около 100 спортсменов проживают и тренируются на базах в Серпухове, Солнечногорске и Мытищах.

Мероприятие прошло в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Оно позволило гостям выставки на ВДНХ насладиться лучшими спортивными достижениями прошлого, настоящего и будущего.

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Спортсмены ВДНХ
25 мая 2024, 21:38
Парки и скверы Воскресенска проверили на готовность к летнему сезону
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В рамках партийного проекта «Городская среда» прошла проверка готовности скверов и парков округа к летнему сезону. Объекты, вошедшие в Народную программу «Единой России», ранее были благоустроены с учетом пожеланий жителей.

«При проверке особое внимание уделялось состоянию территории, инфраструктуры и детского игрового оборудования. Все места притяжения округа находятся в нормативном состоянии. Выявленные незначительные недочеты были устранены в кратчайшие сроки», - сообщил Андрей Баранов, участник предварительного голосования «Единой России».

Сквер на улице Быковского, открывшийся осенью 2023 года, отличается мемориальной и прогулочной зонами. В мемориальной зоне отремонтирован памятник и обеспечен удобный к нему доступ. В прогулочной части уложены новые пешеходные дорожки, а также восстановлен посевной газон.

В «Вишневом саду», открытом годом ранее, выполнена замена покрытия дорожек и площадок. Обустроены зоны для отдыха, игр и занятий спортом. Для безопасности установлены освещение и видеонаблюдение.

В сентябре 2022 открылся сквер «Березовая роща» площадью 5,2 га в городе Белоозерский. Работы по благоустройству проводились с учетом сохранения естественного озеленения. Отремонтировано покрытие дорожек, обустроены сцена, детская площадка, зоны отдыха и выгула домашних животных.

Проект «Городская среда» «Единой России» направлен на улучшение городской среды, развитие общественных пространств и привлечение жителей к принятию решений в вопросах благоустройства территории.

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Отдых Благоустройство Воскресенск Парки
25 мая 2024, 21:16
Отчетный концерт творческих коллективов прошел в Павловском Пасаде
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В Доме культуры «Большедворский» состоялся яркий отчетный концерт творческих коллективов, подаривший публике незабываемые впечатления. На концерте выступили участие 11 участников.

На сцену вышли как юные таланты, так и опытные артисты, продемонстрировав свое мастерство в народных и современных танцах, исполнив песни разных поколений.

«Сегодня мы официально заявляем, что стали на год старше и еще более профессиональными! Наши ребята упорно трудились весь год, не пропуская ни одной репетиции, - поделилась заведующая Домом культуры Галина Акирова.

В настоящее время в Доме культуры «Большедворский» работают 8 бюджетных и 6 платных кружков, а также 5 любительских объединений. Около 400 человек в возрасте от 3 до 80 лет занимаются здесь танцами, вокалом, шахматами, игрой на гитаре, театральным искусством и рисованием. Для самых маленьких открыта студия раннего развития, а пожилые жители активно участвуют в проекте «Активное долголетие».

Летом творческие коллективы уйдут на каникулы, но уже в сентябре в Доме культуры вновь закипит жизнь, начнутся новые репетиции и покорение новых творческих вершин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Концерты Павловский посад
25 мая 2024, 20:51
Педагог из Дмитрова стала призером конкурса «Сердце отдаю детям»
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Инструктор по физической культуре детского сада № 3 «Сказка» Ирина Обыденная заняла 2-е место в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности» регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям — 2024».

Торжественное награждение победителей и призеров конкурса состоялось в Красногорске. В нем приняли участие 42 финалиста, которые прошли несколько испытаний: решение педагогических кейсов, проведение мастер-классов и тестирование. Впервые в этом году педагоги разрабатывали проект по социальному партнерству в допобразовании.

Министр образования Московской области Артем Охрименко отметил возросший интерес к конкурсу. В этом году в нем участвовали 399 педагогов из 48 муниципалитетов, что на 32% больше, чем в прошлом году. Для поддержки работников допобразования введена выплата: победители каждой номинации получат по 100 тысяч рублей.

«Наши педагоги продолжают доказывать, что дмитровское образование - лучшее в Подмосковье. Поздравляю Ирину Обыденную с заслуженной наградой и желаю ей не останавливаться на достигнутом результате!» - прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Также финалистом регионального этапа конкурса «Воспитатель года - 2024» стала Екатерина Бутакова, воспитатель дошкольного отделения «Бригантина» Яхромской школы. В августе она встретится с министром образования Московской области и поборется за право представлять регион на всероссийском конкурсе.

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Дмитров конкурсы
25 мая 2024, 20:28
Депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил премию в сфере бизнеса «Меркурон»
https://t.me/cheremisov_mk/4644
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил церемонию вручения премии «Меркурон» в Богородском городском округе. Это самое значимое событие в деловой сфере Восточного Подмосковья.

«Меркурон» - это VIII ежегодная премия, посвященная успехам в бизнесе. В этом году мероприятие было приурочено к Дню предпринимателя, который отмечается 26 мая.

Награждение прошло в Московском областном театре драмы и комедии. Церемонию открыл глава Богородского городского округа Игорь Сухин, среди почетных гостей были представители ТПП МО, органов исполнительной власти, бизнесмены и руководители компаний.

В рамках мероприятия определяли победителей в различных номинациях, включая лучшее производственное предприятие, строительство и ЖКХ, розничную и оптовую торговлю, ресторанный бизнес, туризм, а также услуги для населения.

Марк Черемисов также объявил победителя в номинации туризм. Им стал интернет магазин сувениров «Привет из Ногинска».

«В Богородском округе с каждым годом растёт количество важных предприятий, что сказывается на улучшении качества жизни граждан, а для нас это - главное. Именно поэтому важно устраивать подобные мероприятия, чтобы делиться опытом и детально рассказывать о будущем предпринимательства», - подытожил Черемисов.

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Депутаты Мособлдума Бизнес Богородский

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