Подмосковные спортсмены победили на 5-м этапе чемпионата России по кольцевым гонкам

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Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Андрей Масленников победил в классе «Туринг-лайт», а Алексей Хаиров - «Спортпрототип CN» и занял второе место.

В этом сезоне гонщикам класса «Туринг-лайт» предстоит преодолеть еще три этапа до подведения заключительных итогов.

Следующий этап соревнований пройдет с 22 по 24 августа на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.

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