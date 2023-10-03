Подмосковные спортсменки выиграли бронзу на международных соревнованиях по керлингу
Подмосковные спортсменки в составе сборной России заняли третье место на международных соревнованиях по керлингу. Турнир проходил с 27 сентября по 2 октября в Санкт-Петербурге.
За вторую национальную сборную выступали представительницы Московской области Ирина Рязанова и Анастасия Мищенко.
По итогу соревнований первое место заняла сборная Санкт-Петербурга, второе - первая сборная России.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
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